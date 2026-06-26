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Las recientes apariciones públicas de Adriana Campos Salazar volvieron a colocar su vida sentimental en el centro de la conversación. La actriz de 'Al fondo hay sitio' sorprendió durante su paso por la alfombra roja de la película peruana 'Amando a Amanda', donde respondió con serenidad a preguntas sobre su presente personal. Sus palabras fueron suficientes para que en redes sociales surgieran versiones sobre una posible separación de Thiago Vernal, aunque ninguno de los dos ha confirmado esa información.

Las especulaciones también crecieron debido a que la pareja dejó de compartir contenido juntos en sus plataformas digitales durante las últimas semanas. A ello se sumó la ausencia del influencer en la celebración por los 20 años de la artista, un detalle que llamó la atención de sus seguidores y alimentó las dudas sobre el estado actual de una relación que se hizo pública en 2021.

¿Adriana Campos Salazar y Thiago Vernal terminaron su romance tras 4 años?

El pasado 26 de mayo, Adriana Campos Salazar conversó con un creador de contenido sobre distintos aspectos de su actualidad. Al ser consultada por su momento personal, respondió: “Bien, tranquila, de verdad, corazón contento, sí, sí. Trabajo, enfocadísima”.

Aunque la actriz no mencionó a Thiago Vernal ni confirmó un cambio en su situación sentimental, el tono de sus declaraciones fue interpretado por numerosos usuarios como una señal de que la relación habría llegado a su fin.

En redes sociales comenzaron a multiplicarse comentarios sobre lo que ocurrió entre ambos, mientras otros dieron por hecho una separación sin que existiera un pronunciamiento oficial.

Las sospechas aumentaron porque, semanas antes, Adriana Campos Salazar celebró sus 20 años sin que Thiago Vernal apareciera en las fotografías o publicaciones compartidas por la actriz. Además, ambos han reducido las apariciones conjuntas en redes sociales, un comportamiento que sus seguidores relacionaron con una posible crisis sentimental.

Historia de amor entre Adriana Campos Salazar y Thiago Vernal

Adriana Campos Salazar y Thiago Vernal mantienen una relación sentimental desde 2021. A lo largo de estos años, ambos artistas han compartido distintos momentos de su historia de amor con sus seguidores y se consolidaron como una de las parejas jóvenes más conocidas del espectáculo peruano.

Su romance atravesó una importante prueba cuando el actor se trasladó a Estados Unidos para estudiar teatro musical en la AMDA College de Nueva York entre 2022 y 2024.

Pese a la distancia, ambos continuaron mostrando cercanía y, en diversas oportunidades, la intérprete de Maripaz en 'Al fondo hay sitio' aseguró que la confianza y la comunicación eran los pilares que sostenían su relación.