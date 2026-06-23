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Mónica Sánchez se sumó a las voces que rechazan la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). A través de sus redes sociales, la actriz cuestionó que la nueva norma pretenda “ordenar” y “supervisar” la actividad artística, pues considera que amenaza la libertad de creación y excluye a quienes desarrollaron su trayectoria fuera de instituciones académicas.

La controversia surgió tras la publicación de la Ley 32645, que establece la creación del CPAP y exige acreditar un título profesional o licenciatura para incorporarse a la institución. La norma también incluye una disposición que impide a las personas inhabilitadas para ejercer la función pública ocupar cargos directivos en colegios profesionales, medida cuestionada por sus posibles efectos sobre Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima.

Diversos artistas se mostraron en contra de la Ley 32645.

Mónica Sánchez se muestra en contra del Colegio Profesional de Artistas del Perú

La actriz Mónica Sánchez expresó públicamente su rechazo a la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) tras la difusión de la Ley 32645. A través de su cuenta oficial en la red social 'X' (antes Twitter), la intérprete de la recordada 'Charito' en 'Al fondo hay sitio' cuestionó diversos puntos de la norma y advirtió que su implementación podría generar exclusión dentro del sector artístico.

En su pronunciamiento, la artista de 56 años señaló que la ley no habría sido consultada con la comunidad artística ni con colectivos culturales, además de advertir que establece requisitos que, según su postura, dejarían fuera a la mayoría de creadores al exigir únicamente títulos universitarios.

Pronunciamiento de Mónica Sánchez en contra del Colegio Profesional de Artistas del Perú.

“Rechazamos la Ley N° 32645 que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú – CPAP”, inició en su mensaje, donde también afirmó que el arte en el país “es libre y diverso”, y que se construye más allá de la academia, en espacios como la calle, los talleres y las comunidades.

Asimismo, sostuvo que la norma podría convertirse en una herramienta de “discriminación y censura” contra los artistas. “El arte peruano es libre, diverso y se construye también desde la calle, los talleres y las comunidades”, sentenció.

Congresista Susel Paredes plantea derogar la Ley 32645

La congresista Susel Paredes, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó una iniciativa legislativa que busca dejar sin efecto la Ley 32645, que dio origen al Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). El proyecto fue ingresado el 16 de junio de 2026, apenas tres días después de la publicación oficial de la cuestionada ley, marcando así un rápido intento por frenar su aplicación.

La propuesta plantea la derogación total de la norma al considerar que podría restringir el desarrollo libre de las expresiones culturales en el país. Asimismo, sostiene que la medida afectaría el derecho a la libertad de creación y pondría en riesgo la diversidad cultural al limitar el reconocimiento de artistas cuya trayectoria se ha construido fuera de las aulas.