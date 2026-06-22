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Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

La pareja de artistas asistió a la boda de Alejandro Villagómez (Gaspar en 'Al fondo hay sitio'), pero no imaginó que compartir su felicidad en redes sociales le traería numerosas críticas.

La pareja evita hablar de su relación en algunas entrevistas. Foto: Composición LR/TikTok.
La pareja evita hablar de su relación en algunas entrevistas. Foto: Composición LR/TikTok.
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Nidia Bermejo, la querida Olinda Zapallal de la serie 'Al fondo hay sitio', y su novia, la exintegrante de 'Combate' Lucía Covarrubias, derrocharon amor públicamente en la boda de Alejandro Villagómez (Gaspar) y Nube Lavaud el último fin de semana.

La pareja asistió a la ceremonia con sus mejores atuendos y compartió en redes sociales cómo la pasó, dejando ver lo bien que marcha su relación. En una de las imágenes se observa a la actriz y a la también cantante caminando tomadas de la mano por uno de los jardines donde se realizó el matrimonio.

PUEDES VER: Nidia Bermejo, actriz de ‘Al fondo hay sitio’, es acusada de tratar mal a perro callejero: "Los animales merecen un respeto"

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Novia de Nidia Bermejo enfrenta críticas por exponer su relación

Lucía Covarrubias, de 39 años y radicada en México, compartió en TikTok un video junto a Nidia Bermejo en el que ambas aparecen tomadas de la mano durante la boda de Alejandro Villagómez. Sin embargo, algunos usuarios la criticaron duramente por exponer públicamente su relación, aunque ella no dudó en responderles.

“Que Dios las perdone”, escribió una usuaria en la publicación. Lejos de entrar en polémica, Covarrubias respondió de manera serena. “(Perdonar) ¿De qué? Abrazo. Bendiciones y que viva (el amor)”, escribió, recibiendo así el apoyo de varias seguidoras.

Otra cibernauta replicó el comentario malintencionado y la exchica reality volvió a responder con cordialidad: “Te amo, bendiciones para ella”, mensaje que recibió decenas de 'likes' por la manera alturada en que afrontó la situación.

PUEDES VER: Nidia Bermejo de 'Al fondo hay sitio' y su novia Lucía Covarrubias CELEBRAN obtención de la RESIDENCIA mexicana

lr.pe

Nidia Bermejo y Lucía Covarrubias juntas en boda de Alejandro Villagómez

Nidia Bermejo, de 47 años, y Lucía Covarrubias, de 39, asistieron elegantemente a la boda de Alejandro Villagómez, el popular Gaspar en 'Al fondo hay sitio'. La actriz lució un vestido combinado con un blazer oscuro y sombrero, mientras que la exintegrante de 'Combate' en 2014 optó por un vestido largo en tonos rosados y estampados florales.

“Vamos al matri de nuestro querido Alejandro Villagómez y Nube Lavaud”, compartió la popular Olinda en Instagram, etiquetando a su novia y demostrando la buena amistad que mantienen con los recién casados.

No se conoce con exactitud cuándo inició la relación entre Bermejo y Covarrubias, ya que ambas mantienen un perfil bajo y suelen evitar hablar de su relación sentimental en entrevistas. Sin embargo, se estima que están juntas desde 2023, según algunas publicaciones en sus redes sociales.

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