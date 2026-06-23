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Shirley Arica desmiente informe de Magaly Medina tras salida con su exnovio Ivo Ezeta y anuncia que enviará cartas notariales: "No hubo chape"

¡No se quedó callada! Shirley Arica se defendió tras ser señalada por Magaly Medina de besar a su exnovio horas antes de compartir el mismo gesto con el actor argentino Pablo Heredia.

Shirley Arica se pronunció en una transmisión en vivo tras informe de Magaly Medina.
Shirley Arica se pronunció en una transmisión en vivo tras informe de Magaly Medina. | Foto: composición LR/ATV/Panamericana TV
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Shirley Arica decidió responder tras el informe difundido por ‘Magaly TV, la firme’. En una reciente edición, el programa de espectáculos presentó imágenes de un encuentro con su exnovio Ivo Ezeta, donde se afirmaba que la ‘Chica Realidad’ había sido captada besándolo. La propia Magaly Medina comentó sobre ese supuesto gesto, resaltando que habría ocurrido horas antes de que la modelo compartiera otro beso con el actor argentino Pablo Heredia en un local limeño.

Lejos de ignorar esta situación, la ganadora de 'La Granja VIP Perú' salió al frente para negar categóricamente ese tipo de acercamiento y anunció que enviará cartas notariales con el objetivo de defenderse de lo que considera afirmaciones sin sustento.

PUEDES VER: Pablo Heredia reacciona en vivo tras imágenes de Shirley Arica con su exnovio Ivo Ezeta: "¿El beso que se dan es mejor que el mío?"

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Shirley Arica desmiente a Magaly Medina tras afirmar que se besó con Ivo Ezeta

En una transmisión en vivo posterior a ‘Magaly TV, la firme’, Shirley Arica negó tajantemente haber protagonizado un beso con el exjugador de futsal Ivo Ezeta, su expareja, con quien fue vista en una salida nocturna. “Me quedé como ustedes esperando el chape o pico, lo que se dijo cuando promocionaron este ampay. Ya aclaré, ya dije varias veces que no hubo nada porque ahí no se ve nada. No hubo pico, no hubo media luna, no hubo chape, no hubo nada”, afirmó la influencer, desmintiendo a Magaly Medina y a su programa.

La modelo adelantó que tomará medidas legales frente a la difusión de lo que considera información falsa. “Para toda la gente que está encargándose de volver a replicar esa noticia, confirmando y afirmando, les voy a mandar su carta notarial porque como ahora están de moda las cartas notariales, yo también me voy a querer poner de moda y voy a mandar a todas esas páginas que salen afirmando, diciendo y confirmando. Ahí también les voy a mandar su cartita, para que estén atentos”, agregó.

En particular, se dirigió al comunicador Ric La Torre, quien seguía su transmisión en vivo, cuestionando su proceder y advirtiendo que no pasará por alto lo ocurrido pese a la simpatía que siente por él. “Te voy a decir que me caes muy bien, pero lamentablemente te voy a enviar tu carta notarial por haber afirmado algo que no te consta y dejarte llevar simplemente por un titular. Para afirmar algo debes tener al 100% que esa noticia sea verdad. Haz hecho tu copia y pega. A la próxima averigua bien”, sentenció.

Sus palabras generaron repercusión, especialmente porque La Torre le había mostrado apoyo a Arica en más de una ocasión durante 'La Granja VIP Perú'. Para muchos, la advertencia de la modelo fue interpretada como una amenaza en tono de broma, aunque marcó distancia frente a lo que considera un exceso en la cobertura mediática.

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