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Shirley Arica reacciona a imágenes de Pablo Heredia junto a conocida conductora de TV: “La atrasadora”

La popular 'Reina de los realities' se mostró sorprendida al ver las imágenes de Pablo Heredia, con quien protagonizó momentos especiales en el reality, durante una fiesta posterior al final del programa.

Shirley Arica se pronuncia sobre acercamiento de Pablo Heredia y Luciana Roy. Foto: composición LR/difusión
Shirley Arica se pronuncia sobre acercamiento de Pablo Heredia y Luciana Roy. Foto: composición LR/difusión
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Shirley Arica reaccionó a las recientes imágenes de Pablo Heredia junto a la conductora Luciana Roy. Durante una transmisión en vivo en TikTok, la flamante ganadora de la primera temporada de 'La granja VIP Perú' fue consultada sobre el acercamiento entre el actor argentino y la presentadora de televisión, quienes fueron captados compartiendo de manera muy cercana durante la fiesta de cierre del reality.

“Lo único que sí, que yo hoy en la mañana me levanté y yo dije, ¿qué pasó? Porque tú sabes que la gente me etiqueta y salen los clips y estaba con Luciana, ‘Luciana la atrasadora’ la habían puesto”, expresó la 'Reina de los realities' ante las preguntas de sus seguidores en el live.

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Shirley Arica se pronuncia sobre el acercamiento entre Pablo Heredia y Luciana Roy

Durante su transmisión en TikTok, Shirley Arica fue consultada por sus seguidores sobre las imágenes difundidas de Pablo Heredia y Luciana Roy en la celebración posterior al final de 'La granja VIP Perú'. Las fotografías y videos despertaron diversos comentarios debido a la cercanía que mostraron ambos durante la reunión.

La exchica reality reconoció que se enteró de las imágenes a través de las publicaciones que comenzaron a circular en redes sociales. Según contó, fueron los propios usuarios quienes la etiquetaron en diversos clips. Fue entonces cuando comentó entre risas que había visto que algunos internautas se referían a la conductora como “la atrasadora”.

Además, la ‘Chica realidad’ aprovechó el momento para dirigirse directamente a la conductora y hasta la invitó a conocer algunos de los productos de su marca. “No creo que seas indomable, mejor no lo digo, pero... Te lo voy a dar gratis aquí”, señaló en tono de broma. Posteriormente, reveló que ha sido invitada al pódcast de María Pía Copello, espacio donde trabaja Luciana Roy, por lo que adelantó que podrían encontrarse próximamente. “Estoy en eso, creo que voy a ir, ahí nos vemos, amiga”, agregó.

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¿Qué ocurrió entre Pablo Heredia y Luciana Roy en la fiesta de 'La granja VIP Perú'?

Las imágenes que generaron comentarios fueron difundidas en el pódcast 'Sin más que decir', en el que se comentaron algunos detalles de la fiesta realizada tras la final del reality de convivencia. En uno de los videos compartidos se observa a Pablo Heredia acercándose al oído de Luciana Roy para conversar durante varios segundos. Mientras intercambiaban palabras, la conductora lo sujetaba por la cintura.

Tras la difusión de las imágenes, la conductora fue consultada en vivo sobre lo ocurrido y explicó que la conversación que sostuvo con el actor argentino estaba relacionada con temas vinculados al reality. Sin embargo, reconoció que no recordaba muchos detalles debido al ambiente festivo de aquella noche. Aunque destacó sus cualidades personales, descartó cualquier interés romántico. “Es un chico guapo, encantador, interesante (…) Nunca fue mi crush, me gustó mucho su etapa en ‘La granja’ porque lo veía y me parecía un pata... sí, podemos ser amigos”, comentó.

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