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El actor argentino Pablo Heredia se convirtió en tema de conversación tras la difusión de imágenes de Shirley Arica junto a su exnovio Ivo Ezeta. La exposición realizada por ‘Magaly TV, la firme’ generó preguntas en torno a la situación del intérprete, quien fue consultado en vivo por un programa de su país acerca de la supuesta escena en la que la ‘Chica Realidad’ habría sido captada besando a su expareja horas antes de compartir un gesto similar con él en Lima.

El recordado galán de ‘Ven, baila, quinceañera’ inicialmente fue señalado por sus compatriotas como alguien afectado por la situación. Sin embargo, no tardó en fijar su postura y provocar revuelo al invitar a que se comparen ambos besos.

Pablo Heredia reacciona a supuesto beso entre Shirley Arica y su exnovio

Las bromas hacia Pablo Heredia en el programa argentino fueron inevitables, sobre todo porque horas después del presunto acercamiento entre Shirley Arica e Ivo Ezeta, la flamante ganadora de ‘La Granja VIP Perú’ protagonizó un beso efusivo con el actor. Los conductores no dudaron en ironizar con que el intérprete quería llorar y hasta intentaron consolarlo en vivo.

Heredia, de 46 años, respondió con firmeza y subrayó que tanto él como la influencer peruana están solteros, además de resaltar el aprecio que siente por ella más allá de lo que se difunda en televisión. “Estoy soltero, la señorita Shirley también es soltera. Es una persona hermosa, una gran madre, luchadora. La queremos a pesar de las cosas que se puedan difundir”, manifestó.

El actor aclaró que no había visto el informe de 'Magaly TV: la firme' en el que se aseguraba que Arica y Ezeta se besaron y dejó claro que no era un asunto que le correspondiera. “No vi las imágenes y tampoco es de mi incumbencia”, agregó.

Ante esa respuesta, los conductores insistieron en mostrarle el material y fue entonces cuando Heredia lanzó una frase que generó revuelo en el set: “¿El beso que se da es mejor que el mío?”.

Desde Lima, la influencer peruana reaccionó a las declaraciones del argentino. Evitó polemizar y prefirió bromear sobre el aspecto físico de Heredia. “¿Esto es grabado es en vivo? ¿Por qué lo veo diferente? Le creció el pelo tan rápido”, comentó entre risas. La modelo también negó que hubiera ocurrido un beso con su exnovio y anunció que enviará cartas notariales a quienes sostengan lo contrario.