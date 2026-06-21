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Shirley Arica protagonizó un inesperado momento televisivo al revelar detalles de una conversación que mantuvo con Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya. Durante una entrevista en 'Al sexto día', la ganadora de 'La granja VIP Perú' relató que el empresario mexicano la invitó a viajar a Acapulco cuando ella buscaba concretar una entrevista para su canal digital.

La confesión se produjo en vivo y generó la reacción inmediata de la ex-Miss Perú, quien escuchó atentamente la historia. Lejos de mostrarse incómoda, la conductora respondió con naturalidad e incluso respaldó la postura de la 'Chica realidad' respecto a las condiciones que planteó para realizar el viaje a México.

Shirley Arica revela que Brian Rullan la invitó a México

Durante la conversación, Shirley Arica explicó que el acercamiento con Brian Rullan surgió por motivos profesionales. Según contó, antes había recibido invitaciones para asistir a eventos gastronómicos organizados por el empresario en Perú, por lo que decidió contactarlo después para proponerle una entrevista para su canal de YouTube.

“Yo le hice una invitación para grabar para mi canal de YouTube. Cuando lo contacto para la entrevista, él ya estaba en México”, explicó.

La ex chica reality también recordó cuál fue su respuesta ante la propuesta. Lejos de asumir los gastos del desplazamiento, señaló que le dejó en claro que solo consideraría el viaje si él cubría el costo del boleto aéreo. “Me dijo: ‘No hay problema, vente para acá’, y yo le dije: ‘Claro, voy con la mía, mándame un pasaje’”, expresó entre risas.

Además, Shirley Arica aprovechó el espacio para desmentir cualquier especulación sobre un posible interés sentimental hacia Brian Rullan. Frente a Laura Spoya, aseguró que nunca existió una intención de acercamiento más allá del ámbito profesional y aclaró que la invitación estuvo relacionada exclusivamente con la entrevista que pretendía realizar.

Laura Spoya responde ante confesión de Shirley Arica

La reacción de Laura Spoya fue uno de los momentos más comentados de la entrevista. Lejos de cuestionar la actitud de la modelo, consideró razonable que solicitara que el viaje fuera cubierto por quien hacía la invitación. Incluso sugirió que esa era la respuesta lógica ante una propuesta de ese tipo.

“Muy bien que si te quería invitar a Acapulco le dijeras: ‘Págame el pasaje’. ¿Qué quería?, ¿que vayas con tu plata?”, comentó durante su programa.

Además, cerró su intervención con una propuesta inesperada. Entre bromas, manifestó que ella misma estaría dispuesta a asumir el costo del pasaje para que Shirley Arica pudiera concretar la entrevista con Brian Rullan.

“Si quieres ir a Acapulco para la entrevista, yo te lo pago. Me gustaría ver esa entrevista”, expresó la conductora, provocando sorpresa tanto en el set como entre los espectadores.