Pablo Heredia reaparece tras supuesto ampay con Luciana Roy pese a coqueteos con Shirley Arica: “No tiene sentido”
El romance entre Pablo Heredia y Shirley Arica, surgido en 'La granja VIP Perú', se habría visto afectado tras la viralización de imágenes del actor con Luciana Roy.
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Tras el final de 'La granja VIP Perú', los fans se han preguntado en qué quedará el romance que protagonizaron Pablo Heredia y Shirley Arica en el reality de convivencia de Panamericana Televisión. Sin embargo, lejos de ver un acercamiento entre la modelo y el actor, unas imágenes del argentino con la conductora Luciana Roy encendieron las redes sociales.
El último lunes 15 de junio, en el pódcast 'Sin más que decir', se mostraron unas imágenes de Pablo Heredia y Luciana Roy, quienes fueron captados conversando muy de cerca durante la celebración posterior al final de 'La granja VIP Perú'. Lejos de negar cualquier vínculo, la conductora del react del reality aseguró que el video fue hecho con inteligencia artificial.
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Pablo Heredia niega romance con Luciana Roy
A través de su live desde Cusco, Pablo Heredia puso paños fríos a la situación y descartó que haya pasado algo con Luciana Roy. Asimismo, pidió a sus fans que no se peleen con las seguidoras de otro team que intenta dejarlo mal parado.
“Chicas, no pasó nada malo. No voy a estar saliendo a aclarar tanto porque no tiene sentido. Les mando un beso a todas del team Corazón Valiente. Las quiero mucho. Ni se metan a discutir ni nada porque no tiene sentido”, dijo.
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¿Qué dijo Shirley Arica sobre el ampay?
La noche del lunes 15 de junio, Shirley Arica reapareció tras ganar 'La granja VIP Perú' y no dudó en referirse a las imágenes en cuestión. “Hoy en la mañana me levanté y yo dije, ¿qué pasó? Porque tú sabes que la gente me etiqueta y salen los clips (de Pablo) y estaba con Luciana, ‘Luciana la atrasadora’ la habían puesto”, expresó la 'Reina de los realities'.
Además, la 'Chica realidad' aprovechó el momento para dirigirse directamente a la conductora radial y hasta le dijo que le iba a regalar su tomatodo. “No creo que seas indomable, mejor no lo digo, pero... Te lo voy a dar gratis aquí”, señaló en tono de broma.