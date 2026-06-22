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Shirley Arica es ampayada besándose con su exnovio Ivo Ezeta y luego con Pablo Heredia en diferentes discotecas

Ganadora del reality 'La Granja VIP', Shirley Arica fue expuesta por las cámaras de 'Magaly TV: la firme' besándose con Ivo Ezeta y Pablo Heredia.

Shirley Arica tendría una relación con Pablo Heredia. Foto: Composición LR/ATV.
Shirley Arica tendría una relación con Pablo Heredia. Foto: Composición LR/ATV.
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Shirley Arica, reciente ganadora del reality de convivencia 'La Granja VIP', vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática tras ser captada en distintas situaciones sentimentales durante el fin de semana.

Según imágenes difundidas por 'Magaly TV: la firme', la modelo fue vista besándose con Ivo Ezeta y, al día siguiente, haciendo lo mismo con el actor argentino Pablo Heredia en la fiesta por su cumpleaños. En ambas escenas, la influencer se muestra bastante cariñosa con ambos personajes, lo que llamó la atención del programa de espectáculos.

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Shirley Arica es captada besándose con su exnovio Ivo Ezeta

Shirley Arica volvió a acaparar la atención luego de ser registrada en una discoteca junto a Ivo Ezeta, donde ambos se mostraron bastante cercanos durante la noche del viernes.

En las imágenes difundidas se les observa bailando juntos y, en un momento, dándose un beso frente a los presentes, lo que llamó la atención de los asistentes. Cabe recordar que en agosto de 2025 ya habían sido vinculados sentimentalmente e, incluso, a inicios de este año también fueron vistos en una situación similar.

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Shirley Arica y Pablo Heredia protagonizan beso en plena celebración

El cumpleaños de Shirley Arica reunió a varias figuras del espectáculo, como Samahara Lobatón, Pati Lorena, Renato Rossini Jr. y Melissa Klug. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche fue la presencia de Pablo Heredia, con quien la modelo compartió un romance dentro del reality 'La Granja VIP'.

Durante la celebración en la discoteca, ambos sorprendieron a los asistentes al besarse frente a todos, lo que desató la algarabía del público. La cercanía entre la modelo y el actor volvió a quedar en evidencia y generó múltiples comentarios en redes sociales.

Al finalizar el evento, Arica y Heredia se retiraron juntos, tomados de la mano, aunque hasta el momento ninguno ha confirmado oficialmente una relación sentimental.

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