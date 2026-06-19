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Pamela Franco reaccionó públicamente luego de que el abogado de Christian Domínguez anunciara que evalúa iniciar acciones legales en su contra y contra Melanie Martínez por los comentarios que ambas realizaron recientemente. La cantante de cumbia fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego', donde no ocultó su sorpresa ante la posibilidad de enfrentar una demanda promovida por su expareja.

La artista aseguró que no esperaba que la situación escalara hasta ese punto, especialmente por el vínculo que ambos mantendrán de por vida. “Yo pensé que esto, la verdad, iba a quedar ahí, sobre todo cuando hay un lazo, que va a ser para siempre. Así que lo siento si no me quieren ver, no quieren saber de mí, lo siento. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida”, expresó.

Pamela Franco insiste en que sus declaraciones se basan en lo que vivió junto a Domínguez

Frente a la polémica generada por sus recientes declaraciones, Pamela Franco reafirmó que todo lo que ha contado sobre Christian Domínguez responde únicamente a situaciones que experimentó durante la relación que mantuvieron. La cantante dejó en claro que sus comentarios reflejan su propia versión de los hechos y lo que le tocó atravesar.

“Es lo que yo he pasado, lo que he vivido, es mi opinión y yo creo que estamos en un momento donde hay libertad de expresión, ¿no? Imagínate, si no, tendríamos que denunciar a todo el mundo y yo peor todavía”, sostuvo la artista al referirse a las posibles acciones legales anunciadas en su contra.

Pamela Franco asegura que las diferencias con Domínguez no afectarán a su hija

Aunque reconoce que existen diferencias con Christian Domínguez, Pamela Franco dejó en claro que no permitirá que los asuntos pendientes entre ambos repercutan en la crianza de la menor que tienen en común. La cantante sostuvo que, más allá de lo que cada uno piense del otro, la prioridad seguirá siendo el bienestar de su hija.

La artista explicó que actualmente no percibe la situación como un conflicto mayor y que ambos tienen una postura definida respecto a su historia personal. Sin embargo, remarcó que mantendrá un trato respetuoso cuando se trate de la pequeña.

“Yo soy feliz con mi hija y lo he dicho, nuestros problemas, nuestras diferencias como adultos, que tampoco lo siento como tanto problema en este momento ya de nuestras vidas, cada quien creo que, tanto él como yo, tenemos claro lo que pensamos uno del otro. Eso no va a cambiar. Pero el ambiente para mi hija, sobre todo de mi parte, siempre va a ser el más cordial para ella, ¿no? O sea, ella no tiene nada que ver con nuestras diferencias”, manifestó.