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Michelle Alexander revela cómo convirtió a Christian Domínguez de cajero de un banco en galán de telenovelas: "Era muy carismático"

La creadora de exitosas telenovelas reveló el desconocido episodio que impulsó la carrera actoral de Christian Domínguez y explicó por qué años después decidió dejar de convocarlo a sus producciones.

Michelle Alexander revela cómo llegó Christian Domínguez a protagonizar telenovelas. Foto: composición LR/Geminis/+QTV
Michelle Alexander revela cómo llegó Christian Domínguez a protagonizar telenovelas. Foto: composición LR/Geminis/+QTV
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Michelle Alexander sorprendió al revelar el desconocido episodio que marcó un antes y un después en la carrera de Christian Domínguez. La reconocida productora de telenovelas recordó que el cantante trabajaba como cajero de un banco cuando fue convocado para el casting de 'Néctar en el cielo', producción que terminó por convertirlo en uno de los rostros más conocidos de la televisión peruana.

"Christian era un tipo muy carismático, hicimos un casting y lo hizo muy bien", recordó la guionista durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir'. Sin embargo, la fundadora de Del Barrio Producciones destacó el talento que mostró el cumbiambero desde sus inicios, aunque lamentó que su carrera como actor se viera afectada por los constantes escándalos en su vida personal. Incluso, confesó que decidió dejar de convocarlo a sus producciones hasta que lograra alejarse de las polémicas.

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Michelle Alexander recuerda cómo descubrió a Christian Domínguez cuando trabajaba en un banco

La productora de 'Luz de Luna' contó que todo ocurrió mientras preparaba el elenco de 'Néctar en el cielo' (2007), serie inspirada en la historia de Johnny Orosco. Michelle explicó que, pese a haber realizado varios castings, aún no encontraba al protagonista ideal para interpretar al recordado cantante.

Fue entonces cuando una integrante de su equipo le habló sobre Christian Domínguez. "Hasta que llega Greti, que era asistente de locaciones, y me dice: 'Hay este chico que cantó en La Joven Sensación y que ahora es cajero de un banco, pero mira, yo creo que tiene actitud'", recordó la productora.

Alexander decidió convocarlo al casting y quedó convencida de su talento. "Voy a hablar todo en pasado, Christian era un tipo muy carismático, hicimos un casting y lo hizo muy bien", afirmó. Gracias a ese desempeño, el líder de la Gran Orquesta Internacional obtuvo su primer papel protagónico y compartió escenas con Erick Elera, con lo que inició una nueva etapa en su carrera artística.

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Michelle Alexander explica por qué dejó de trabajar con Christian Domínguez

La productora sostuvo que el paso del cumbiambero por 'Néctar en el cielo' abrió nuevas oportunidades para el cantante, tanto en la actuación como en la música. Según explicó, después de participar en la serie también protagonizó 'Mi amor el Huachimán' en 2012 y empezó a recibir propuestas de diversas agrupaciones de cumbia.

"En esa época no cantaba en muchas orquestas ni nada; más bien, a partir de ahí lo llaman, creo que Los Hermanos Yaipén", comentó Michelle Alexander, quien considera que su participación en las telenovelas impulsó la carrera artística del intérprete. Sin embargo, la guionista confesó que con el paso del tiempo decidió no volver a trabajar con el cantante debido a los constantes escándalos que protagonizaba. "Yo lo he hablado con él, creo que no ha sabido manejar su vida profesional y privada…”, concluyó.

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