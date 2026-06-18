Melanie Martínez impacta al mostrar su nuevo rostro tras someterse a cirugía estética: “Gracias por devolverme la juventud”

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Pese a los problemas legales que enfrenta con Christian Domínguez, su exesposo y padre de su hija, quien la demandó por presunta difamación, Melanie Martínez causó revuelo en redes sociales. La empresaria compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que muestra el resultado de su blefaroplastia, intervención estética que elimina el exceso de piel en los párpados y a la que se sometió semanas atrás.

"Gracias, Dr. Rospigliosi, por devolverle frescura, juventud y confianza en mi mirada", escribió Melanie Martínez, de 36 años, junto al video en el que agradece al especialista y exhibe el resultado final de su cirugía estética.

Melanie Martínez presume su nuevo rostro

La excantante de cumbia presumió su nuevo rostro en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó impactados a los usuarios con el cambio que experimentó tras someterse a una blefaroplastia o cirugía de párpados. A través de un video de antes y después, expuso la transformación de su rostro: primero aparecía con marcadas ojeras y exceso de piel debajo de los ojos, mientras que segundos después lucía un rostro más fresco y juvenil.

Por su parte, el cirujano encargado de la operación explicó los beneficios de esta intervención estética. "Una blefaroplastia puede rejuvenecer tu mirada, proyectando frescura y una apariencia más descansada. Así como nuestra paciente Melany Martínez, quien está fascinada con su resultado y con el cambio que logró en su expresión. Recupera la armonía de tu rostro", escribió.

Melanie Martínez no teme ir a la cárcel tras demanda de Christian Domínguez

Por otra parte, Melanie Martínez se pronunció luego de conocer que Christian Domínguez presentó una demanda en su contra por presunta difamación, después de que ella lo calificara públicamente como infiel. Ante esto, la empresaria aclaró que no siente temor ante las posibles consecuencias legales del caso.

"Que sigan las denuncias, que sigan las demandas. Yo ya me había callado, pensaba no decir nada más, pero bueno, el señor parece que quiere seguir con esto, sigamos. No me pienso callar y me voy a defender porque yo no estoy mintiendo. Si me quiere meter presa, pues que me meta presa", sostuvo a 'América Hoy'.