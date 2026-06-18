HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Espectáculos

Melanie Martínez impacta al mostrar su nuevo rostro tras someterse a cirugía estética: “Gracias por devolverme la juventud”

Empresaria Melanie Martínez, exesposa de Christian Domínguez, paralizó las redes sociales al mostrar el resultado final de su cirugía de párpados.

Melanie Martínez fue la segunda esposa de Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Instagram.
Melanie Martínez fue la segunda esposa de Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Pese a los problemas legales que enfrenta con Christian Domínguez, su exesposo y padre de su hija, quien la demandó por presunta difamación, Melanie Martínez causó revuelo en redes sociales. La empresaria compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que muestra el resultado de su blefaroplastia, intervención estética que elimina el exceso de piel en los párpados y a la que se sometió semanas atrás.

"Gracias, Dr. Rospigliosi, por devolverle frescura, juventud y confianza en mi mirada", escribió Melanie Martínez, de 36 años, junto al video en el que agradece al especialista y exhibe el resultado final de su cirugía estética.

PUEDES VER: Melanie Martínez impacta al revelar que Christian Domínguez le pidió retomar la relación: “Nos estuvimos viendo”

lr.pe

Melanie Martínez presume su nuevo rostro

La excantante de cumbia presumió su nuevo rostro en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó impactados a los usuarios con el cambio que experimentó tras someterse a una blefaroplastia o cirugía de párpados. A través de un video de antes y después, expuso la transformación de su rostro: primero aparecía con marcadas ojeras y exceso de piel debajo de los ojos, mientras que segundos después lucía un rostro más fresco y juvenil.

Por su parte, el cirujano encargado de la operación explicó los beneficios de esta intervención estética. "Una blefaroplastia puede rejuvenecer tu mirada, proyectando frescura y una apariencia más descansada. Así como nuestra paciente Melany Martínez, quien está fascinada con su resultado y con el cambio que logró en su expresión. Recupera la armonía de tu rostro", escribió.

PUEDES VER: Melanie Martínez reacciona a respuesta de Christian por críticas a su boda con Karla Tarazona: “Te dolió bastante”

lr.pe

Melanie Martínez no teme ir a la cárcel tras demanda de Christian Domínguez

Por otra parte, Melanie Martínez se pronunció luego de conocer que Christian Domínguez presentó una demanda en su contra por presunta difamación, después de que ella lo calificara públicamente como infiel. Ante esto, la empresaria aclaró que no siente temor ante las posibles consecuencias legales del caso.

"Que sigan las denuncias, que sigan las demandas. Yo ya me había callado, pensaba no decir nada más, pero bueno, el señor parece que quiere seguir con esto, sigamos. No me pienso callar y me voy a defender porque yo no estoy mintiendo. Si me quiere meter presa, pues que me meta presa", sostuvo a 'América Hoy'.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Melanie Martínez impacta al revelar que Christian Domínguez le pidió retomar la relación: “Nos estuvimos viendo”

Melanie Martínez impacta al revelar que Christian Domínguez le pidió retomar la relación: “Nos estuvimos viendo”

LEER MÁS
Melanie Martínez reacciona a respuesta de Christian por críticas a su boda con Karla Tarazona: “Te dolió bastante”

Melanie Martínez reacciona a respuesta de Christian por críticas a su boda con Karla Tarazona: “Te dolió bastante”

LEER MÁS
Christian Domínguez responde fuerte a Melanie Martínez tras duras críticas por su boda con Karla Tarazona: "Gente envidiosa e infeliz"

Christian Domínguez responde fuerte a Melanie Martínez tras duras críticas por su boda con Karla Tarazona: "Gente envidiosa e infeliz"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

LEER MÁS
‘Majo con sabor’ expone el 'infierno' que vivió con Gabriel Calvo y lo desenmascara públicamente: “La pasé horrible, lloré”

‘Majo con sabor’ expone el 'infierno' que vivió con Gabriel Calvo y lo desenmascara públicamente: “La pasé horrible, lloré”

LEER MÁS
Jefferson Farfán revela cuánto dinero le entrega a Darinka Ramírez para la manutención de su hija: “Con mucho gusto lo digo”

Jefferson Farfán revela cuánto dinero le entrega a Darinka Ramírez para la manutención de su hija: “Con mucho gusto lo digo”

LEER MÁS
Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Querida exfigura de ‘Esto es Guerra’ agrede a policías en plena calle y acaba detenido: Magaly Medina muestra imágenes

Querida exfigura de ‘Esto es Guerra’ agrede a policías en plena calle y acaba detenido: Magaly Medina muestra imágenes

LEER MÁS
Querida cantante lo deja todo en Perú y revela a qué se dedica ahora en los Estados Unidos: “Tengo 4 años viviendo en Florida”

Querida cantante lo deja todo en Perú y revela a qué se dedica ahora en los Estados Unidos: “Tengo 4 años viviendo en Florida”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025