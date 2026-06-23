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Esposa de Gianluca Lapadula lo perdonó tras ampay bailando muy cariñoso con otra mujer: revelan foto que confirma reconciliación

Tras el escándalo del ampay difundido meses atrás, Gianluca Lapadula vuelve a ser noticia luego de compartir una imagen junto a su esposa Alessia Macri, lo que habría confirmado una reconciliación en medio de su reciente fichaje por Universitario de Deportes.

Gianluca Lapadula le pidió matrimonio a su esposa el 2015. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Gianluca Lapadula le pidió matrimonio a su esposa el 2015. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
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Gianluca Lapadula volvió a captar la atención, esta vez no solo por su llegada a Universitario de Deportes para disputar el Torneo Clausura, sino también por una imagen que revelaría un importante cambio en su vida personal. En la publicación con la que celebró esta nueva etapa profesional, el delantero apareció abrazado a su esposa, Alessia Macri, gesto que ha sido interpretado como la confirmación de que ambos decidieron superar su reciente crisis matrimonial.

La fotografía causó sorpresa debido a que, meses atrás, el exfutbolista del Spezia protagonizó un ampay difundido por el programa de Magaly Medina. En las imágenes, el ‘Bambino de los Andes’ fue captado bailando cariñosamente con otra mujer durante una fiesta en un bar de Barcelona, donde incluso se habría producido un beso entre ambos. Pese a la polémica, la pareja se habría reconciliado y ahora se muestra unida ante el nuevo reto del atacante.