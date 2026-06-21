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Universitario de Deportes ha emocionado a su afición con la confirmación del fichaje de Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura. En busca de reforzar su plantel, el club anunció la incorporación del delantero para la campaña 2026. "El Bambino" viste ahora la camiseta crema para luchar por el tetracampeonato.

Fichaje de Gianluca Lapadula confirmado por Universitario

Recientemente, se había filtrado que Universitario había llegado a un acuerdo con Gianluca Lapadula. El jugador arribó a Perú el 19 de junio y, tras varios días de espera, el equipo hizo pública su contratación mediante sus canales oficiales.

En un video que resaltaba su origen italiano, Gianluca Lapadula fue presentado con la camiseta crema. El club acompañó la presentación con el mensaje: "¡Que comience la función!". Finalmente, le dio la bienvenida al delantero y destacó el desafío que asume.

Universitario presenta a Gianluca Lapadula

"Bienvenido, Gianluca Lapadula al club más grande del Perú", fue el mensaje final del video, lo que generó alegría entre los fanáticos.

El delantero de la selección peruana aporta liderazgo, experiencia y goles para que Universitario aspire a disputar el título de la Liga 1.

Próximamente, se integrará a los entrenamientos bajo las órdenes del DT Héctor Cúper y marcará así su debut en la liga peruana.

Gianluca Lapadula en la firma de su contrato con Universitario

Duración del contrato de Gianluca Lapadula con Universitario

El periodista Gustavo Peralta reportó que el delantero ítalo-peruano firmó un contrato por un año y medio con Universitario, que se extenderá hasta fines de 2027.