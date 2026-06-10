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Gianluca Lapadula aceptó oferta de Universitario, pero todavía no puede firmar: lo que falta para cerrar su fichaje

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el delantero ítalo-peruano desea vestir la camiseta de Universitario de Deportes con miras al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1.

Gianluca Lapadula nunca jugó como profesional en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Spezia Calcio
Gianluca Lapadula nunca jugó como profesional en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Spezia Calcio
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El Bambino está muy cerca de llegar al fútbol peruano. Luego de varios días de negociación, el delantero ítalo-peruano decidió aceptar la oferta de Universitario de Deportes para reforzar al club de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, todavía queda un tema pendiente por resolver.

El experimentado goleador de 36 años desarrolló casi toda su carrera profesional en territorio italiano. Si se concreta su arribo a Ate, será su primera experiencia en el país.

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Gianluca Lapadula aceptó oferta de Universitario

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el contrato con el goleador de la selección peruana será hasta finales de 2027. "En las últimas horas, el delantero aceptó todas las condiciones de la U y hay convencimiento total de su parte para ponerse la camiseta crema. Está todo OK. El acuerdo incluso es por 1 año y medio de contrato", reveló en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el principal obstáculo para que el popular Bambino se convierta en nuevo goleador de Universitario radica en el vínculo que mantiene con el Spezia de la Serie B de Italia.

"(…) Hay algo que ha complicado un poco la situación: Lapadula tiene contrato con el Spezia hasta fines del mes presente mes; además, hay otro punto contractual por solucionar allí. Esto impacta el acuerdo con la U, ya que hay necesidad de que se una rápidamente a los trabajos al mando de Héctor Cúper. El club merengue quiere contar con él con cierta prontitud", indicó.

En ese sentido, el comunicador señaló que la administración merengue se reunirá este miércoles con el atacante para llegar a un acuerdo y cerrar su incorporación al plantel comandado por Héctor Cúper.

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¿En qué clubes jugó Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula jugó en 15 clubes de Italia, salvo un breve paso por el ND Gorica de Eslovenia entre 2013 y 2014. Asimismo, fue internacional con la camiseta de la selección peruana en las Eliminatorias y la Copa América.

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