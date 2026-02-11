A través de su cuenta oficial de Instagram, Gianluca Lapadula compartió cómo celebró su cumpleaños número 36, generando reacciones en redes sociales. Aunque las imágenes mostraban una celebración alegre y llena de detalles, los seguidores del delantero notaron la ausencia de su esposa, Alessia Macri, y de sus hijas.

La falta de fotografías familiares en una fecha significativa despertó especulaciones entre sus fans, especialmente después del ampay emitido por Magaly Medina. Cabe recordar que desde 2023 el jugador no ha vuelto a compartir contenido en redes junto a su pareja, con quien tiene tres hijas, lo que ha dado pie a rumores de una posible separación.

Lapadula festejó su cumpleaños, pero su esposa no aparece en fotos

El delantero ítalo-peruano celebró su cumpleaños número 36 el 7 de febrero de 2026 y lo hizo público en su perfil de Instagram, donde colgó imágenes de su pastel, obsequios y momentos del festejo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en ninguna de estas fotografías aparece la esposa de Lapadula, Alessia Macri, ni tampoco sus pequeñas hijas.

Los seguidores del ‘Bambino’ recordaron que solía mostrarse muy unido a su familia, especialmente en fechas especiales. La omisión de su entorno más cercano en esta ocasión resultó llamativa, considerando que en anteriores celebraciones familiares era común ver publicaciones junto a su pareja y sus hijas.

Todo esto salió a la luz tras las imágenes emitidas por 'Magaly TV, la firme' el lunes 9 de febrero, donde se le ve en actitudes cariñosas con una misteriosa mujer que no es la madre de sus hijas.

Gianluca Lapadula y su ampay polémico

Dos días después del cumpleaños de Gianluca Lapadula, el programa 'Magaly TV, La Firme' difundió imágenes captadas el 1 de febrero que mostraban al futbolista en un restaurante bailable en Barcelona. El lugar fue identificado como Gatsby, un elegante local donde el jugador fue visto en compañía de varias personas, sin la presencia de su esposa.

Lo que más generó revuelo en el reportaje fue la cercanía entre el delantero de la selección peruana y una mujer desconocida, con quien se le vio bailando y brindando. Aunque no se confirmó ningún tipo de contacto íntimo, el video fue suficiente para encender las especulaciones sobre un presunto beso entre ambos, tal como lo señaló el reportero de Magaly en la nota.