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'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, admite error y pide perdón a su esposa tras escándalo de infidelidad: "Te lo voy a demostrar con acciones"

Mujer aseguró haber mantenido una relación con Cristian Martínez Guadalupe y afirmó que estuvo embarazada. Esto dijo 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, tras el final de 'La Granja VIP Perú'.

El primo de Jefferson Farfán evitó entrar en detalles sobre las acusaciones.
El primo de Jefferson Farfán evitó entrar en detalles sobre las acusaciones. | Foto: composición LR/YouTube/ATV
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Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', decidió enfrentar públicamente las consecuencias de las acusaciones que lo vinculan con una relación extramatrimonial. El primo de Jefferson Farfán utilizó su pódcast con Diego Chávarri y Gabriela Herrera para reconocer que sus actos afectaron profundamente a su entorno más cercano y que no cumplió con los valores que le inculcaron desde niño.

El exintegrante de 'La Granja VIP Perú' se mostró conmovido al hablar de su esposa, su madre y su hijo, quienes fueron los más golpeados por la exposición mediática. Con un tono de arrepentimiento, aseguró que no pretende justificar lo ocurrido y que su prioridad es recomponer los lazos familiares.

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'Cri Cri' pide perdón tras escándalo de infidelidad

Durante el programa digital, Martínez Guadalupe describió cómo la difusión de imágenes privadas impactó directamente en su entorno más íntimo. Con evidente pesar, relató: “Recientemente han salido imágenes de mi vida personal, ha afectado bastante a mi esposa, a mi madre más que todo, mi mamá estaba mucho más preocupada que yo, mi hijito...”.

Más adelante, reafirmó que no piensa alejarse de los suyos y que su compromiso es permanecer junto a ellos. En ese sentido, pidió perdón a sus familiares y afirmó atravesar un profundo dolor. “No voy a perder a mi familia para nada, voy a seguir pegado a mi familia, pegado a ellos. Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a mi familia, sé que los errores tienen consecuencias, nada me duele más que haber causado tristeza a los que amo. Pido perdón por no haber estado a la altura de los valores que me enseñaron. Mi compromiso es trabajar para recuperar la confianza que he dañado”.

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En su mensaje más íntimo, el primo de Farfán se dirigió directamente a su pareja, Fabiola, a quien le pidió disculpas y aseguró que su arrepentimiento se demostrará con hechos. “Es la madre de mis hijos, la pareja mía, la esposa mía. No nos hemos casado, pero tenemos una convivencia de muchos años con buenas y malas. Hemos tenido discusiones, un poquito de alejamientos, pero siempre he estado para ellos, siempre voy a estar para ellos. A Fabiola, te pido directamente disculpas de corazón. Y si he tenido errores, te lo voy a demostrar con acciones, más que con palabras. Si estoy sacrificando mi tiempo en un trabajo, encerrado y alejándome de los bebés, es por y para ustedes”, sentenció.

Finalmente, evitó referirse a la mujer que aseguró haber mantenido una relación con él desde 2022 hasta antes de su ingreso a 'La Granja VIP Perú' y que afirma haber perdido un hijo suyo. El primo de Farfán prefirió cerrar su intervención con una aclaración sobre los límites de lo que podía revelar: “No pretendo justificar mis errores. Hay una parte muy delicada que no podría hablarla, no voy a hablar de terceras personas”.

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