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Magaly Medina revela cuántos meses de embarazo tiene Cachaza y destapa su secreto mejor guardado: "Me he enterado de muy buena fuente"

Magaly Medina compartió nuevos detalles sobre el embarazo de Cachaza y aseguró que la modelo brasileña no solo atraviesa una etapa especial junto a André Bankoff. La conductora reveló uno de los grandes secretos de la exchica reality.

Cachaza asegura que cumplió uno de sus más grandes sueños: formar una familia. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Cachaza asegura que cumplió uno de sus más grandes sueños: formar una familia. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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La noticia del embarazo de Carol Reali, más conocida como Cachaza continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo. Tras el anuncio realizado por la propia influencer en sus redes sociales, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al revelar información adicional sobre esta nueva etapa que vive la exchica reality junto a su pareja, André Bankoff.

Durante la más reciente edición de su programa, la figura de ATV compartió detalles que, según afirmó, provienen de fuentes cercanas a la pareja. Además de mostrar su satisfacción por el momento personal que atraviesa la brasileña, sugirió que importantes cambios estarían por llegar en la relación sentimental que ambos mantienen desde hace varios años.

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Magaly Medina revela secretos del embarazo de Cachaza

Luego de que Cachaza confirmara públicamente que espera a su primer hijo, Magaly Medina dio a conocer que la modelo tendría cinco meses de embarazo. La presentadora destacó que la brasileña atraviesa una de las etapas más felices de su vida y resaltó la estabilidad que ha encontrado junto al actor André Bankoff.

Sin embargo, la revelación que más llamó la atención fue otra. Según contó la popular 'Urraca', la pareja estaría preparando un importante paso en su relación. 'Me he enterado de muy buena fuente que pronto hay boda, ya se casan', comentó la conductora de espectáculos, dejando entrever que el matrimonio podría concretarse en los próximos meses.

Las declaraciones también estuvieron acompañadas de una indirecta hacia Rafael Cardozo, expareja de Cachaza, con quien mantuvo una larga relación sentimental antes de iniciar su romance con André Bankoff.

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Cachaza anuncia emocionada que está esperando su primer hijo

La noticia del embarazo fue confirmada por la propia Carol Reali a través de un emotivo video publicado en sus plataformas digitales. En las imágenes, la modelo brasileña compartió momentos especiales junto a André Bankoff y expresó la felicidad que siente por la llegada de su primer bebé.

'Hay momentos que cambian la vida para siempre', escribió la influencer al presentar públicamente esta nueva etapa familiar, generando miles de reacciones de seguidores y figuras del espectáculo.

'Siempre soñé con este momento: formar una familia y construir un hogar lleno de amor junto a la persona correcta', agregó la exintegrante de 'Esto es guerra'.

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