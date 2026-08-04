Fiorella Castillo habló con 'América Hoy' sobre la denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz. | Foto: composición LR/ATV/Facebook

Fiorella Castillo habló con 'América Hoy' sobre la denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz. | Foto: composición LR/ATV/Facebook

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La denuncia realizada por Naldy Saldaña continúa generando indignación en el ámbito musical y ha puesto bajo la lupa a La Bella Luz. En medio de la controversia, Fiorella Castillo —integrante de Son del Duke que compartió escenario con Saldaña en la agrupación creada por Óscar Custodio— salió al frente para respaldarla tras acusar al director musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos.

Naldy, de 25 años, dejó sorpresivamente La Bella Luz días atrás, pero no tardó en revelar públicamente el verdadero motivo de su renuncia. En declaraciones a ‘Magaly TV, La Firme’, Saldaña expuso que no solo denunció formalmente los hechos ante las autoridades, sino que además presentó un video como prueba, lo que generó gran repercusión.

Fiorella Castillo respalda a Naldy Saldaña tras denunciar a director musical de La Bella Luz

Frente a ese escenario, Fiorella Castillo se solidarizó con su excompañera. Consultada por ‘América Hoy’ vía WhatsApp, la cantante explicó que no podía pronunciarse en detalle debido a compromisos contractuales, aunque aprovechó la oportunidad para expresar su respaldo. “Por respeto a mi contrato, no puedo dar declaraciones. Solo puedo decir que me solidarizo con mi compañera”, manifestó.

Su mensaje cerró con una frase que, aunque breve, dejó abierta la posibilidad a diversas interpretaciones. “Hay cosas que se ven y no se preguntan”, sentenció. Para Janet Barboza, conductora del magazine, esas palabras sugerían que Castillo tendría mayor conocimiento de la situación. “Siento yo que sabe mucho más, al igual que los demás integrantes, de lo que ha dicho Naldy Saldaña. Y hay imágenes. Esto está más claro que el agua”, opinó la popular ‘Rulitos’.

Fiorella Castillo y su fuerte mensaje tras denuncia de Naldy Saldaña contra director musical de La Bella Luz. Foto: captura Instagram

Más adelante, el programa de espectáculos difundió una publicación que Castillo compartió en sus historias de Instagram. En ella, la joven replicó un mensaje sobre la justicia divina y las consecuencias inevitables de las malas acciones. “Justicia divina. Hay personas que hacen daño y durante un tiempo caminan tranquilas, celebran, se burlan, hasta creen que salieron ganando. Pero la vida tiene memoria y Dios no olvida ninguna deuda porque cuando llega la hora de pagar, la justicia divina no pide permiso, no deja nada fuera de la cuenta”, se leía en la imagen. A ello, agregó una frase que reflejaba su expectativa frente a lo que podría suceder más adelante tras la denuncia de Naldy Saldaña: “Ahora, pues. ¿Qué dirán?”.