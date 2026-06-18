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¡Se acabó el amor! Andrea Cifuentes anuncia el fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra: "Hoy elijo mi paz"

Andrea Cifuentes sorprendió al confirmar el final de su relación con Álvaro Paz de la Barra, exesposo de Sofía Franco. La empresaria confesó los motivos para hacer pública esta decisión.

Andrea Cifuentes, tras anunciar su separación de Álvaro Paz de la Barra, habló al respecto en 'Amor y Fuego'.
Andrea Cifuentes, tras anunciar su separación de Álvaro Paz de la Barra, habló al respecto en 'Amor y Fuego'. | Foto: composición LR/Instagram
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Andrea Cifuentes sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente el fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra. La modelo y empresaria compartió un comunicado en redes sociales en el que confirmó que ya no mantiene ningún vínculo sentimental con el exalcalde de La Molina y excandidato presidencial, quien fue esposo de la conductora Sofía Franco.

El mensaje llega en en medio de especulaciones y pocas semanas después de que Cifuentes confirmara que estaba saliendo con Paz de la Barra. Con esta declaración, la figura mediática marca un cierre definitivo y pide respeto por su privacidad, dejando en claro que su prioridad es el bienestar personal.

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Andrea Cifuentes anuncia el fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra

En su cuenta de Instagram, Andrea Cifuentes escribió: “Ya no mantengo ningún vínculo sentimental con Álvaro Paz de la Barra. No brindaré mayores detalles al respecto”. Acto seguido, subrayó que tomó esta decisión por su bienestar personal. “Hoy elijo mi paz, mi bienestar y ser coherente con la vida que vengo construyendo. Gracias por respetar mi privacidad”, sentenció.

Horas después, en conversación con 'Amor y Fuego', la empresaria explicó que decidió revelar el anuncio para desmentir especulaciones. “Realmente no publicaría nada si no fuera porque esto se hizo público y la gente nos relaciona al día de hoy”, declaró.

Andrea Cifuentes anuncia su separación de Álvaro Paz de la Barra. Foto: Instagram

Andrea Cifuentes anuncia su separación de Álvaro Paz de la Barra. Foto: Instagram

La modelo también destacó el momento personal que atraviesa: “Tengo treinta y ocho años y estoy en una etapa de mi vida donde valoro profundamente mi paz, bienestar y, sobre todo, la coherencia”.

Andrea Cifuentes y Álvaro Paz de la Barra confirmaron su romance semanas atrás. En ese entonces, la figura de la farándula nacional marcó límites precisos y dejó claro cuál era su postura frente a la relación. “Él ya lo dijo, estamos saliendo. Como dicen, lo que se ve no se pregunta. No tengo más que decir. Yo me siento segura de la mujer que soy. Ya si alguien la embarra, él se lo pierde y lo sabe. Él ya sabe que conmigo las cosas derechas, sin ningún show”, declaró.

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