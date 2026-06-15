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Viudo de Edita Guerrero rompe su silencio tras reabrirse el caso por la muerte de la cantante de Corazón Serrano: "Nunca he visto justicia"

Paul Olórtiga reapareció en televisión para pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía de continuar con el proceso en su contra luego de 12 años de la muerte de Edita Guerrero, cantante de Corazón Serrano.

Paul Olórtiga reapareció en televisión para defender su inocencia tras reabrirse caso de Edita Guerrero. Foto: composición LR/ATV/difusión
Paul Olórtiga reapareció en televisión para defender su inocencia tras reabrirse caso de Edita Guerrero. Foto: composición LR/ATV/difusión
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Paul Reinaldo Olórtiga Contreras, viudo de la fallecida cantante Edita Guerrero, reapareció en televisión luego de varios años para pronunciarse sobre la reapertura del proceso judicial relacionado con la muerte de la recordada vocalista de Corazón Serrano. En una entrevista para el dominical 'Día D', el odontólogo expresó su indignación por la decisión de la Fiscalía de continuar investigándolo por los presuntos delitos de feminicidio, parricidio y violencia familiar, 12 años después del fallecimiento de la artista.

El viudo de la cantante aseguró que durante todo este tiempo no ha encontrado justicia en el proceso y cuestionó las actuaciones realizadas en la investigación. "Me siento indignado, me siento frustrado, ya que yo nunca he visto justicia en este proceso. Nunca he visto justicia. Solamente he visto una fiscal que lo único que ha hecho es levantar polvo, agarrar, crear una pericia falsa y de llevarme a un proceso que hoy en día, si ustedes pueden ver, no va", manifestó.

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Paul Olórtiga cuestiona la reapertura del caso de Edita Guerrero

El viudo de Edita Guerrero reiteró que las acusaciones en su contra carecen de sustento y consideró que el proceso judicial se ha prolongado de manera injustificada durante más de 12 años. "¿Cómo se me puede acusar a mí de una muerte si mi esposa falleció en una clínica atendida por médicos que hoy en día están libres porque dijeron la verdad. Pero aún así yo sigo en un proceso que tiene año tras año, que la fiscal lo único que hace es dilatar este proceso y aún así yo tengo que seguir en esta pesadilla de estar llevando un proceso que no tiene ni pies ni cabeza", declaró el odontólogo.

Ahora, con la reapertura del caso, Paul Olórtiga aseguró que esta situación también ha afectado profundamente a sus hijos. "Esto hoy en día me ha traído también problemas a nivel de mis hijos, tanto emocionalmente, psicológicamente. Y esto a las finales lo único que está llevándose es tratar de realizar una cacería de brujos hacia mi persona sin tener ningún medio de prueba", afirmó.

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La investigación por la muerte de Edita Guerrero vuelve a tomar fuerza

Tras el fallecimiento de la cantante el 1 de marzo de 2014, las autoridades ordenaron la exhumación de su cuerpo para determinar con mayor precisión las causas de su muerte. Como resultado de una nueva necropsia, se concluyó que la artista habría sufrido una luxación occípito-atloidea producto de una presunta agresión física. Además, se reportó el hallazgo de 36 lesiones internas y externas, elementos incorporados a la investigación.

A raíz de estas conclusiones, Paul Olórtiga afrontó un periodo de prisión preventiva en 2014, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. El proceso perdió impulso cuando familiares de la cantante dejaron de ratificar sus testimonios. Sin embargo, a inicios de 2026, el Poder Judicial ordenó la conducción de grado o fuerza de los parientes de Edita Guerrero debido a las reiteradas ausencias en las audiencias programadas.

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