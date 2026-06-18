Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Lesly Águila celebró sus 32 años rodeada de sus seres queridos y compartió un emotivo momento junto a su novio, John Peña, músico de Corazón Serrano. Durante la reunión, la pareja de la cantante la sorprendió con un ramo de tulipanes artificiales, aunque el verdadero regalo estaba oculto entre las flores. La cumbiambera quedó desconcertada cuando su pareja le pidió revisar con detenimiento el arreglo floral, sin imaginar lo que encontraría.

La inesperada reacción de la integrante de la agrupación piurana quedó registrada en un video que el músico publicó en sus historias de Instagram. En las imágenes se observa cómo la artista descubre una caja escondida entre los tulipanes y, aunque los presentes comenzaron a gritar de emoción, ella permaneció sorprendida por algunos segundos antes de comprender que se trataba de un iPhone.

El inesperado detalle que escondía el ramo de tulipanes de Lesly Águila

El cumpleaños número 32 de Lesly Águila estuvo marcado por las muestras de cariño de familiares, amigos y, especialmente, de su pareja. John Peña preparó una sorpresa romántica al entregarle un ramo de tulipanes que, a simple vista, parecía ser el único obsequio de la noche.

Sin embargo, el músico de Corazón Serrano le indicó que retirara un objeto que se encontraba entre las flores. Fue entonces cuando la cantante descubrió una caja de iPhone cuidadosamente escondida dentro del ramo. La reacción de la cumbiambera llamó la atención porque, pese a los gritos y la emoción de quienes la rodeaban, permaneció unos instantes completamente desconcertada antes de asimilar la sorpresa.

El romántico mensaje que John Peña y Corazón Serrano dedicaron a Lesly Águila

Además del especial regalo, el novio de la cantante aprovechó la fecha para dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños a través de sus historias de Instagram. 'Que Dios y la virgen te regalen muchos años más de vida, te llenen de salud, felicidad y te protejan de todo mal. Que hoy y siempre seas muy bendecida. ¡Feliz cumpleaños, mi pollita!', escribió el músico.

La celebración también estuvo acompañada por el saludo de Corazón Serrano, agrupación que no dejó pasar la fecha especial y publicó un mensaje dedicado a una de sus voces históricas. 'Feliz cumpleaños a nuestra querida Lesly Águila. Hoy celebramos no solo un año más de vida, sino también el talento, la alegría y la pasión que compartes con todos nosotros. Que cada sueño que tengas siga convirtiéndose en realidad y que los éxitos y la felicidad te acompañen siempre', se lee en la publicación en redes sociales.