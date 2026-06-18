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Espectáculos

Josué Rivaldo, imitador de Raphael, revela los sacrificios que hizo para poder participar en ‘Yo soy’: “Perdí cosas muy valiosas”

Josué Rivaldo, ganador de 'Yo soy Grandes batallas', agradece a sus votantes y comparte sus sacrificios personales para lograr el triunfo en la exitosa temporada.

Josué Rivaldo, ganador de 'Yo Soy Grandes Batallas', se despide de la competencia con un gran concierto en Lima, programado para el 27 de junio de 2026 en el Teatro Plaza Norte.
Josué Rivaldo, ganador de 'Yo Soy Grandes Batallas', se despide de la competencia con un gran concierto en Lima, programado para el 27 de junio de 2026 en el Teatro Plaza Norte. | Fotos: difusión
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'Yo soy' se despidió de la pantalla chica con su formato 'Grandes batallas', donde el ganador fue Josué Rivaldo, reconocido por su interpretación de Raphael. Un mes después de saborear la victoria, el cantante peruano anunció un gran concierto en Lima para agradecer a todas las personas que lo ayudaron con sus votos y así levantar el trofeo.

Luego de consagrarse como ganador de la reciente temporada de 'Yo soy Grandes batallas' 2026, el querido imitador de Raphael confirmó que ofrecerá un gran espectáculo de celebración este sábado 27 de junio del 2026 en el Teatro Plaza Norte, en Independencia.

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Imitador de Raphael y sus sacrificios por 'Yo soy'

Josué Rivaldo, quien ganó S/20.000 de premio, aseguró sentirse satisfecho por el trabajo realizado durante toda la temporada de 'Yo soy Grandes batallas'. “Me siento contento conmigo mismo, la verdad es que lo di todo en esta competencia. Han sido días muy difíciles, no les voy a mentir, muchos sacrificios”, comentó el imitador de Raphael.

Según Rivaldo, su paso por 'Yo soy' no fue fácil, ya que tuvo que dejar de compartir horas enteras con su pequeño Bastian, de 2 años y medio. “Perdí cosas muy valiosas por estar en el concurso, como acompañar a mi hijo en una etapa tan importante, justo ahora que va al nido. Pero sé que, cuando crezca, va a sentirse muy orgulloso. Y también es por él que hago todo esto”, manifestó.

Ese esfuerzo no fue solo emocional. Josué Rivaldo contó que en la recta final del concurso llegó a cantar con fiebre. Muchos pensaron que había sobreexigido la garganta, pero lo que pasó es que su hijo lo contagió de tos y gripe. Ya más tranquilo y recuperado, el imitador de Raphael se alista para ofrecer un concierto en Lima.

PUEDES VER: ¡Impactante! Peruana Joaquina Carruitero, la Adele de ‘Yo soy’, enamora con su voz en reality argentino ‘Es mi sueño’ y clasifica a siguiente nivel

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Imitador de Raphael llega al Teatro Plaza Norte

Josué Rivaldo se mostró emocionado al confirmar que celebrará su triunfo con un concierto en Lima Norte, el cual promete reunir a seguidores de todas las edades en una noche cargada de emoción, nostalgia y los mayores éxitos del legendario cantante español. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket, con una preventa especial del 20% de descuento por tiempo limitado.

Con una duración aproximada de una hora y media, el show contará con banda y orquesta en vivo, un importante despliegue técnico de luces y sonido, además de invitados que acompañarán al campeón en esta fecha especial. Será una oportunidad para revivir canciones que marcaron generaciones a través de una velada llena de talento, sentimiento y grandes interpretaciones.

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