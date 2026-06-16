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Thalía Bentín, exnovia de Diego Chávarri, revela que Gabriela Herrera pasó la noche en su cuarto junto con exfutbolista

Thalía Bentín pasó un incómodo momento cuando se enteró de la presencia de Gabriela Herrera en el departamento que todavía compartía con Diego Chávarri.

Thalía Bentín cuenta que le afectó saber que Gabriela Herrera estuvo en su deparatamento. Foto: composición LR/Panamericana TV
Thalía Bentín cuenta que le afectó saber que Gabriela Herrera estuvo en su deparatamento. Foto: composición LR/Panamericana TV
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La separación entre Diego Chávarri y Thalía Bentín continúa generando repercusión luego de que la joven decidiera contar detalles inéditos sobre los días posteriores al fin de su relación. En recientes declaraciones a 'Q'Bochinche', la expareja del exfutbolista aseguró que vivió un momento muy incómodo al enterarse de que Gabriela Herrera había ingresado al departamento que aún compartía con el exguerrero y que incluso permaneció en la habitación donde ambos dormían.

Según relató la joven, tras poner fin a su romance con el exintegrante de 'La granja VIP Perú', ambos acordaron que ella permanecería algunos días más en el inmueble mientras retiraba todas sus pertenencias. Sin embargo, se mostró sorprendida al descubrir que Diego Chávarri había ingresado al departamento junto a la bailarina y un grupo de amigos tras la fiesta de cierre del reality. “Mis cosas aún están acá en el cuarto donde dormíamos. Fue muy chocante saber que le había traído acá a Gabriela”, expresó.

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Thalía Bentín asegura que Diego Chávarri no respetó el acuerdo tras la ruptura

Durante su participación en el pódcast 'Q'Bochinche', Thalía Bentín explicó que, pese a que la relación sentimental había terminado, existía un acuerdo para que ella continuara unos días más en el departamento hasta concretar su mudanza. Por ello, aseguró que le sorprendió enterarse de que Diego Chávarri organizó una reunión en el inmueble junto a varios amigos tras la final de 'La granja VIP Perú'.

La joven contó que aún se encontraba vinculada al lugar debido a que gran parte de sus pertenencias seguían dentro del dormitorio que compartía con el exfutbolista. “Diego bien sabía que yo estaba acá, porque el día de la mudanza estaba pactado para el martes y sabe perfectamente que he tenido que permanecer acá en el departamento”, manifestó durante la entrevista.

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Expareja de Diego Chávarri confiesa cómo afronta el fin de su relación

Más allá de la polémica generada por la presencia de Gabriela Herrera en el departamento, Thalía Bentín también habló sobre el impacto emocional que le ha dejado la ruptura con Diego Chávarri. “Los sentimientos no se apagan de un momento a otro (...) Si a él no le afectan las cosas, bien por él, cada uno maneja sus sentimientos de la mejor manera. Yo no tengo por qué ocultar ni mentir sobre ello”, declaró.

La joven dejó claro que no busca protagonizar enfrentamientos públicos, pero sí espera que exista consideración hacia la situación que atraviesa. “Tampoco voy a permitir que me sigan humillando y que, sobre todo, jueguen con lo que yo siento. Creo que no es correcto. Yo no soy de hacer escándalo, simplemente quiero estar tranquila”, señaló.

Además, recordó que el inmueble aún mantiene aspectos legales pendientes de resolver. “Estoy sacando las cosas de este departamento, que legalmente aún me pertenece, hasta firmar una adenda y creo que lo ideal hubiera sido respetar hasta que yo saque todas mis cosas para irme”, concluyó.

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