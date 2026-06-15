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¿Se besaron? Revelan videos de Diego Chávarri muy cariñoso con Gabriela Herrera en una fiesta tras terminar con Thalía Bentín

Gabriela Herrera y Diego Chávarri fueron captados bailando muy cerca en el after party de 'La granja VIP'. El video reaviva rumores de romance tras la final del reality y su reciente soltería.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera no se ocultan más. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Diego Chávarri y Gabriela Herrera no se ocultan más. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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La atención mediática volvió a centrarse en Gabriela Herrera tras la difusión de imágenes grabadas en el after party de la final de 'La granja VIP'. En el material compartido en redes sociales, la bailarina aparece en una actitud cercana con Diego Chávarri, lo que generó una ola de comentarios sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Las escenas, registradas pocas horas después de la gala final del reality, muestran a ambos participantes bailando con evidente complicidad. Según la descripción de usuarios que difundieron el video, la interacción entre los participantes del reality habría sido "muy pegada", lo que ha reactivado las especulaciones sobre un vínculo más allá de la amistad que construyeron durante el programa.

PUEDES VER: Gabriela Herrera admite atracción por Diego Chávarri tras conocer que esta soltero: "Nos van a ver juntos"

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Diego Chávarri se luce con Gabriela Herrera tras terminar su romance con Thalía Bentín

El encuentro entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri se produjo durante la celebración posterior al cierre de 'La granja VIP', espacio en el que los concursantes volvieron a coincidir tras el fin del aislamiento televisivo.

En las imágenes, ambos aparecen con una actitud relajada: ella viste el mismo atuendo de la final; y él, una camisa negra, mientras comparten un baile que llamó la atención de los asistentes y usuarios en redes.

Pese a que muchos usuarios en redes aseguraron que ambos se habrían besado, otros señalan que el ángulo del video se presta a diversas interpretaciones.

PUEDES VER: Diego Chávarri confirma el fin de su relación con su novia Thalía Bentín frente a Gabriela Herrera: "Era lo correcto"

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Gabriela Herrera no descarta iniciar una relación con Diego Chávarri

Durante el post show de la final, Gabriela Herrera se refirió al vínculo con Diego Chávarri y reconoció que dentro del reality existió una conexión especial. La exintegrante de 'Combate' señaló que la convivencia en el reality de Panamericana permitió generar una dinámica de confianza y afinidad, lo que dio pie a interpretaciones sobre una posible atracción mutua.

Gabriela Herrera afirmó: "Yo creo que se vio que había una atracción también entre los dos", dejando abierta la posibilidad de que la relación evolucione fuera del programa. Sin embargo, evitó confirmar un romance y aclaró que todo dependerá de lo que ocurra una vez que ambos retomen su vida fuera del encierro televisivo.

Entre sus declaraciones más comentadas, Gabriela mencionó que, si existiera una oportunidad real, Diego Chávarri tendría que "hacer méritos" antes de avanzar en una relación formal, lo que generó una ola de comentarios entre los internautas.

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