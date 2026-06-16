Exnovia de Diego Chávarri envía inesperado mensaje a Gabriela Herrera tras ser captados cariñosos en fiesta: "Me llevé la peor parte"
Tras los rumores de romance entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, Thalía Bentín rompió su silencio y confesó cómo vivió la controversia que marcó el fin de su relación.
- Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán
- Karla Tarazona revela que confía en Christian Domínguez y no cree que le sea infiel en 3 años
Luego de la primera temporada de 'La granja VIP Perú', Diego Chávarri y Gabriela Herrera volvieron a llamar la atención al ser captados juntos durante la fiesta de cierre del reality de Panamericana Televisión. Las imágenes de ambos compartiendo de manera cariñosa alimentaron los rumores de un posible romance, especialmente después de la cercanía que mostraron durante su participación en el programa.
En medio de la repercusión generada por estas imágenes, Thalía Bentín, expareja del 'Diablito', decidió pronunciarse sobre la situación. Lejos de mostrar incomodidad por el supuesto acercamiento sentimental entre el exfutbolista y la bailarina, la joven les envió un mensaje público deseándoles lo mejor. Sin embargo, también sorprendió al admitir que ella fue quien terminó más afectada por toda la polémica al afirmar: “Creo que me llevé la peor parte”.
PUEDES VER: Gabriela Herrera admite atracción por Diego Chávarri tras conocer que esta soltero: "Nos van a ver juntos"
Thalía Bentín reacciona al acercamiento entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera
Las especulaciones sobre una posible relación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera cobraron fuerza tras la difusión de imágenes en las que ambos aparecen juntos durante la celebración por el final de 'La granja VIP Perú'. La química entre ambos ya había quedado en evidencia durante el reality, donde protagonizaron varios momentos de complicidad que no pasaron desapercibidos para los seguidores del programa.
Ante esta situación, Thalía Bentín fue consultada por el programa 'Q' Bochinche' sobre el acercamiento entre su expareja y la popular bailarina. Contra todo pronóstico, la joven evitó cualquier comentario negativo y optó por enviarles buenos deseos. “Que sean felices y que hagan el bien siempre”, expresó.
PUEDES VER: Diego Chávarri confirma el fin de su relación con su novia Thalía Bentín frente a Gabriela Herrera: "Era lo correcto"
La relación entre Diego Chávarri y Thalía Bentín llegó a su fin tras el reality
Durante las semanas de emisión del reality de Panamericana Televisión, Diego Chávarri y Gabriela Herrera protagonizaron varios episodios que despertaron rumores de un vínculo sentimental. Ambos llegaron a expresar sentimientos mutuos dentro del programa, situación que generó cuestionamientos debido a que el exfutbolista mantenía una relación con Thalía Bentín.
La controversia creció con el paso de los capítulos y terminó teniendo consecuencias en la vida personal del popular 'Diablito'. Poco después de abandonar el reality, anunció públicamente el fin de su relación con la joven mediante un comunicado en el que explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo.
“Después de un tiempo de reflexión, hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una decisión tomada de manera madura y consciente, pensando en lo que consideramos mejor para cada uno en esta nueva etapa de nuestras vidas”, expresó el exfutbolista.