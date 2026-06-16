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Luego de la primera temporada de 'La granja VIP Perú', Diego Chávarri y Gabriela Herrera volvieron a llamar la atención al ser captados juntos durante la fiesta de cierre del reality de Panamericana Televisión. Las imágenes de ambos compartiendo de manera cariñosa alimentaron los rumores de un posible romance, especialmente después de la cercanía que mostraron durante su participación en el programa.

En medio de la repercusión generada por estas imágenes, Thalía Bentín, expareja del 'Diablito', decidió pronunciarse sobre la situación. Lejos de mostrar incomodidad por el supuesto acercamiento sentimental entre el exfutbolista y la bailarina, la joven les envió un mensaje público deseándoles lo mejor. Sin embargo, también sorprendió al admitir que ella fue quien terminó más afectada por toda la polémica al afirmar: “Creo que me llevé la peor parte”.

Thalía Bentín reacciona al acercamiento entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera

Las especulaciones sobre una posible relación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera cobraron fuerza tras la difusión de imágenes en las que ambos aparecen juntos durante la celebración por el final de 'La granja VIP Perú'. La química entre ambos ya había quedado en evidencia durante el reality, donde protagonizaron varios momentos de complicidad que no pasaron desapercibidos para los seguidores del programa.

Ante esta situación, Thalía Bentín fue consultada por el programa 'Q' Bochinche' sobre el acercamiento entre su expareja y la popular bailarina. Contra todo pronóstico, la joven evitó cualquier comentario negativo y optó por enviarles buenos deseos. “Que sean felices y que hagan el bien siempre”, expresó.

La relación entre Diego Chávarri y Thalía Bentín llegó a su fin tras el reality

Durante las semanas de emisión del reality de Panamericana Televisión, Diego Chávarri y Gabriela Herrera protagonizaron varios episodios que despertaron rumores de un vínculo sentimental. Ambos llegaron a expresar sentimientos mutuos dentro del programa, situación que generó cuestionamientos debido a que el exfutbolista mantenía una relación con Thalía Bentín.

La controversia creció con el paso de los capítulos y terminó teniendo consecuencias en la vida personal del popular 'Diablito'. Poco después de abandonar el reality, anunció públicamente el fin de su relación con la joven mediante un comunicado en el que explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo.

“Después de un tiempo de reflexión, hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una decisión tomada de manera madura y consciente, pensando en lo que consideramos mejor para cada uno en esta nueva etapa de nuestras vidas”, expresó el exfutbolista.