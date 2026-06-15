Katty García reaparece y desmerece triunfo de Shirley Arica en 'La Granja VIP': "Tenía que ganar en su país, obvio"
Katty García generó polémica tras opinar sobre el triunfo de Shirley Arica en 'La granja VIP'. Sus comentarios en redes encendieron la rivalidad entre ambas figuras de la farándula peruana.
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Katty García y Shirley Arica fueron amigas hace varios años, pero se enemistaron. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Katty García volvió al centro de la polémica tras referirse con comentarios críticos al reciente triunfo de Shirley Arica en 'La granja VIP', donde la modelo se coronó campeona el pasado 13 de junio y obtuvo un premio de S/100.000. La reacción de la exintegrante de 'Bienvenida la tarde' no pasó desapercibida en redes sociales.
Las declaraciones de la exchica reality fueron difundidas a través de sus historias de Instagram, donde cuestionó el desempeño internacional de su examiga antes de su victoria en el formato de convivencia.