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Katty García volvió al centro de la polémica tras referirse con comentarios críticos al reciente triunfo de Shirley Arica en 'La granja VIP', donde la modelo se coronó campeona el pasado 13 de junio y obtuvo un premio de S/100.000. La reacción de la exintegrante de 'Bienvenida la tarde' no pasó desapercibida en redes sociales.

Las declaraciones de la exchica reality fueron difundidas a través de sus historias de Instagram, donde cuestionó el desempeño internacional de su examiga antes de su victoria en el formato de convivencia.