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La industria televisiva de Turquía está de luto tras la repentina muerte de Ece İrtem, actriz reconocida por su participación en exitosas producciones. La noticia conmocionó a sus seguidores, pues ocurrió solo horas después de que celebrara su cumpleaños número 35.

El fallecimiento se produjo el 15 de junio en su propia casa, donde estaba acompañada por su madre. La inesperada partida de la intérprete ha generado múltiples reacciones en el medio artístico y entre sus admiradores, quienes aún asimilan la pérdida de una figura en ascenso dentro de la ficción de ese país.

Ece İrtem participó en telenovelas como 'El hombre prohibido' y 'Novias fugitivas'. Foto: Instagram

Muere Ece İrtem, famosa actriz turca, horas después de cumplir 35 años

El abogado de la actriz, Uğur Gökkoyun, confirmó que la causa aún está bajo investigación, aunque todo apunta a un problema cardíaco. “El hecho ocurrió mientras se encontraba en su propia casa junto a su madre. Según las primeras evaluaciones, creemos que falleció a causa de un infarto”, manifestó en un comunicado público, de acuerdo con el portal turco Haberler.

Nacida el 14 de junio de 1991 en la provincia de Sivas, İrtem estudió Ópera y Canto en la Universidad Yaşar antes de trasladarse a Estambul para formarse en interpretación. Su carrera despegó con la serie 'Novias fugitivas' en 2014 y, posteriormente, participó en producciones que consolidaron su popularidad en Turquía y otros países donde las telenovelas de ese país gozan de gran audiencia, entre ellas 'El hombre equivocado', 'Fruto prohibido' y 'Nueva novia'.

Tras conocerse la muerte de Ece İrtem, colegas y seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de pesar, recordando su talento y la cercanía que mantenía con el público. Can Yaman, reconocido actor turco con quien compartió escenas en ‘El hombre equivocado’, la despidió con una fotografía de ambos. Serkay Tütüncü, también parte de esa producción, expresó su tristeza. “Mis condolencias a su familia y seres queridos. Que descanses en el cielo”, compartió en redes sociales, sumándose a la ola de homenajes que resaltaron la huella que İrtem dejó en la televisión turca.