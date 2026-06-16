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¡Explosiva revelación en 'Magaly TV: la firme'! Tras el final de 'La Granja VIP Perú', Gabriela Herrera vuelve a estar en el centro de la polémica. La cantante ha sido señalada por una supuesta examiga, quien la acusa de haber afectado su matrimonio y de involucrarse con su esposo, según un avance del programa de espectáculos.

No es la primera vez que Herrera enfrenta este tipo de cuestionamientos. Durante su participación en el reality de Panamericana TV, ya había sido vinculada a situaciones similares e incluso surgieron rumores sobre un acercamiento con Diego Chávarri, entonces pareja de Thalía Bentín.

Examiga acusa a Gabriela Herrera de involucrarse con su esposo

En el más reciente avance de 'Magaly TV: la firme', una joven apareció en pantalla enviando un mensaje directo a la cantante de 24 años, a quien responsabilizó de haberse involucrado con su cónyuge. “Gabriela Herrera, yo pensé que eras mi amiga. Te invité a mi casa, te invité todo y te metiste con mi esposo. Eso no se hace”, declaró con evidente indignación.

Según el programa conducido por Magaly Medina, la mujer asegura contar con pruebas que respaldan sus afirmaciones. Aunque el adelanto solo mostró su acusación y no reveló los registros que dice tener, más allá de la grabación de la joven y de una foto de ella junto a Herrera, se espera que el destape completo sea expuesto el martes 17 de junio, a partir de las 9.30 p. m., por la señal de ATV.

Esta nueva acusación se suma a la polémica que rodea a Gabriela Herrera, tercera finalista de 'La Granja VIP Perú'. Apenas unas horas antes, Thalía Bentín había asegurado que, tras el final del reality de supervivencia, la artista ingresó a la habitación de Diego Chávarri cuando Thalía Bentín aún se encontraba en el departamento, adonde habría llegado acompañada de otras personas.

Sobre esas declaraciones, tanto Chávarri como Herrera confirmaron que efectivamente coincidieron en el lugar, aunque aclararon que no estuvieron solos y que la reunión fue breve. La bailarina precisó que se retiró junto a un amigo, mientras el exfutbolista sostuvo que no esperaba encontrar a Bentín allí, pues sus pertenencias ya estaban listas para que se marchara.