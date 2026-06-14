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Gabriela Herrera revela la condición que Diego Chávarri debe cumplir para comenzar una relación: “Tiene que hacer puntos”

Gabriela Herrera no tendría problemas en iniciar un romance con Diego Chávarri ahora que ambos están solteros tras finalizar el reality 'La Granja VIP'.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri fueron vinculados sentimentalmente. Foto: Instagram.
Gabriela Herrera y Diego Chávarri fueron vinculados sentimentalmente. Foto: Instagram.
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Aunque la gran final de 'La Granja VIP' Perú puso punto final a la competencia, uno de los temas que más llamó la atención fue el vínculo que surgió entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri durante su paso por el reality. La bailarina, que se quedó con el tercer lugar del programa, habló sobre la cercanía que desarrolló con el exfutbolista a lo largo de la convivencia.

Durante el post show de la final, Herrera admitió que entre ambos existió una química que no pasó desapercibida ni para los televidentes ni para quienes compartieron con ellos dentro del encierro. "Yo creo que se vio que había una atracción también entre los dos", señaló al recordar los momentos que vivió junto a Chávarri en el programa.

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Gabriela Herrera y la condición que le pone a Diego Chávarri

A lo largo de su participación en el reality, Gabriela Herrera y Diego Chávarri construyeron una relación cercana que despertó la atención de los seguidores del programa. Aunque el vínculo no trascendió más allá de la amistad dentro de la competencia, la bailarina dejó entrever que la historia entre ambos podría continuar fuera de cámaras.

Sin embargo, la exintegrante de 'La Granja VIP' evitó adelantar escenarios sobre lo que ocurrirá ahora que el programa llegó a su fin. Según explicó, aún desconoce cómo será el reencuentro con la realidad tras permanecer aislada durante varias semanas y aseguró que cualquier posibilidad sentimental dependerá de lo que suceda de aquí en adelante. Ante ello, dejó en claro que, si ambos deciden darse una oportunidad en el amor, Diego Chávarri deberá cumplir una condición.

“Yo no sé qué va a pasar afuera, la verdad, porque yo recién voy a salir. Él ya salió hace unas semanas. Yo recién voy a salir, no sé con qué me voy a encontrar, no sé de lo que se ha hablado. No sé qué va a pasar, tiene que hacer puntos, tiene que hacer méritos”, manifestó.

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Gabriela Herrera no tendría problemas en iniciar romance con Chávarri

La conversación tomó otro rumbo cuando Gabriela Herrera fue interrogada sobre la posibilidad de que la cercanía con Diego Chávarri trascienda la amistad ahora que ambos se encuentran solteros. Aunque prefirió no adelantar acontecimientos, la bailarina dejó abierta la puerta a que surja algo más fuera del contexto del reality.

“Hoy está soltero, pero en su momento yo le dije, hemos puesto bastantes líneas, bastantes parámetros en muchas cosas, pero creo que ahora que está soltero, yo soy soltera, vamos a ver qué es lo que pasa, tal vez puede ser que sí, puede ser que no”, afirmó.

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