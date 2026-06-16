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Diego Chávarri explota contra su exnovia, Thalía Bentín, por declaraciones sobre su vínculo con Gabriela Herrera: "Ojalá le estén pagando bien"

En plena entrevista en vivo junto a Gabriela Herrera tras 'La Granja VIP Perú', Diego Chávarri reaccionó a las declaraciones de Thalía Bentín y no dudó en cuestionar que decidiera exponerse.

Thalía Bentín y Diego Chávarri terminaron luego de que el exfutbolista fuera eliminado de 'La Granja VIP Perú'.
Thalía Bentín y Diego Chávarri terminaron luego de que el exfutbolista fuera eliminado de 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/Panamericana TV
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Diego Chávarri reaccionó con firmeza a las declaraciones de Thalía Bentín. En plena entrevista en vivo junto a Gabriela Herrera para ‘Detrás de cámaras’ de Panamericana TV, el exfutbolista escuchó un audio de su expareja para ‘Q’ Bochinche’ en el que ella les deseaba que hicieran el bien y aseguraba haber sido la más afectada en la situación que los involucra a los tres.

El llamado ‘Diablito’ no ocultó su sorpresa ante las palabras de Bentín y cuestionó que decidiera exponerse públicamente, pese a que siempre había manifestado su intención de mantenerse alejada del foco mediático.

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Diego Chávarri cuestiona a su expareja Thalía Bentín

“Eso es lo que ha dicho, pero yo no sé si se va a sentar en el programa. Me extraña mucho, me sorprende porque siempre ha estado preocupada por su trabajo, de los escándalos… Siempre ha salido a decir que se quería mantener al margen”, manifestó Chávarri al escuchar la declaración de Thalía Bentín.

El exfutbolista cuestionó la coherencia de las palabras de su expareja y recordó que, en medio de los rumores de acercamiento con Gabriela Herrera durante ‘La Granja VIP Perú’, Bentín decidió pronunciarse públicamente. “Yo nunca entendí eso porque abrió sus redes y puso lo que quería decir en contra de nosotros en su momento. O sea, hay cosas que no me cuadran y, si se sienta (en ‘Q’ Bochinche’), me sorprenderá bastante porque creo que no es la forma de mantenerte al margen y cuidar tu trabajo”, agregó.

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Más adelante, Kurt Villavicencio, conductor de ‘Detrás de cámaras’, le reveló que Bentín podría aparecer en vivo en ‘Q’ Bochinche’ para dar nuevas declaraciones. Ante esa posibilidad, Chávarri aseguró no temer a lo que pueda decir su expareja, aunque lanzó una advertencia para que evaluara las consecuencias. “No sé si se va a sentar. Mi tema lo conversé. Ya lo cerré y lo aclaré con ella. No sé ni qué hablarán ni me preocupa porque lo mío ha sido claro con ella, y punto. Si se va a sentar que lo haga, no es que tenga miedo. Que piense bien porque, así como ella dice, no le va a sumar en el trabajo. Se puede perjudicar y siempre ha querido mantenerse al margen. Entonces, que piense bonito y, si se sienta, ojalá le estén pagando bien”, sentenció.

En paralelo, Villavicencio consultó a Herrera sobre la versión de que había ingresado al departamento donde Chávarri vivía con Bentín. La bailarina aclaró que estuvo allí brevemente junto a otros amigos tras una fiesta en una discoteca y que se retiró acompañada de uno de ellos. El exfutbolista confirmó que Bentín se encontraba en el lugar, aunque aseguró que no esperaba verla, pues sus maletas ya estaban listas para que se marchara.

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