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Tom Holland y Zendaya envían emotivo saludo a los peruanos antes del estreno de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: “¡¿Qué tal, Perú?!”

El influencer peruano 'El Chino Geek' consiguió que los actores Tom Holland y su novia Zendaya saluden al Perú desde México.

Tom Holland y su pareja Zendaya son los protagonistas de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’. Foto: Composición LR/Instagram.
Tom Holland y su pareja Zendaya son los protagonistas de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’. Foto: Composición LR/Instagram.
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Los fanáticos peruanos del Hombre Araña recibieron una grata sorpresa en la antesala del estreno de 'Spider-Man: Un nuevo día'. Los protagonistas de la esperada cinta, Tom Holland y Zendaya, dedicaron un saludo especial al público de Perú durante su participación en un evento promocional realizado en la Ciudad de México, un gesto que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

El emotivo momento ocurrió en el Fan Event organizado en Aztlán Feria de Chapultepec, donde el creador de contenido peruano Brian Torres Archenti, conocido en redes sociales como El Chino Geek, asistió como representante de la comunidad de fans del país.

Aprovechando su breve encuentro con los actores en la alfombra azul, consiguió que ambos enviaran un mensaje exclusivo para los seguidores peruanos, incrementando aún más la expectativa por el estreno de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel.

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Tom Holland, Zendaya y el director Destin Cretton saludan al Perú

El cariño hacia el público peruano también estuvo presente durante la gira promocional de 'Spider-Man: Un nuevo día'. En medio de su paso por la alfombra azul del evento realizado en Ciudad de México, Tom Holland, Zendaya y el director Destin Daniel Cretton dedicaron unos segundos para enviar un mensaje a los fanáticos del Perú.

El primero en hacerlo fue Tom Holland, quien lanzó un entusiasta: "Hola, ¿qué pasa, Perú?". Poco después, Zendaya saludó con un sencillo pero afectuoso "Hola", mientras que el cineasta Destin Daniel Cretton cerró el momento con una efusiva frase: "Hola, Perú. Los amo".

Detrás de este encuentro estuvo el creador de contenido peruano Brian Torres Archenti, El Chino Geek, quien explicó que todo ocurrió en cuestión de segundos debido al intenso ritmo del evento. "Mientras los talentos pasaban, aproveché para pedirles un saludo. Todo sucedía muy rápido, pero felizmente funcionó. El público reaccionó de manera muy positiva y comenzó a compartir los videos. Fue emocionante lograr que las principales figuras de la película se dirigieran directamente a sus seguidores peruanos", relató.

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¿Cuándo es el estreno de 'Spider-Man: Un nuevo día' en Perú?

Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel ya pueden disfrutar de'Spider-Man: Un nuevo día' en los cines peruanos desde el 29 de julio de 2026, convirtiendo al Perú en uno de los primeros países en proyectar la esperada película antes de su lanzamiento en Estados Unidos y Canadá.

En esta nueva producción de Marvel Studios y Sony Pictures, Tom Holland vuelve a ponerse el traje del Hombre Araña junto a Zendaya, dando continuidad a la historia que quedó abierta tras 'Spider-Man: Sin camino a casa'. La trama muestra a un Peter Parker obligado a comenzar de cero después de que el mundo olvidara quién es, una situación que lo enfrenta a una nueva etapa marcada por el aislamiento, los desafíos personales y peligros que pondrán a prueba su capacidad para seguir siendo el héroe que Nueva York necesita.

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