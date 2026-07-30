Un astrofotógrafo logra capturar a la Estación Espacial Internacional cerca de Venus a plena luz del día

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El trabajo de un astrofotógrafo dista mucho de ser fácil, especialmente al intentar capturar objetos distantes en un día despejado. Observar el cielo no solo es espectacular en noches claras. La luz solar hace invisibles casi todos los objetos celestes, un hecho que todos experimentamos cuando el cielo parece estar desprovisto de estrellas.

Sin embargo, hay quienes logran sortear estos problemas, al menos en parte, y tomar fotografías como la que les mostramos hoy. El astrofotógrafo AJ Smadi ha conseguido capturar una imagen de la Estación Espacial Internacional junto a Venus bajo un cielo completamente azul. No se trata de un fotomontaje, sino del resultado de semanas de planificación, instrumentos de alta precisión y una alineación geométrica perfecta.

"Lo que me inspiró a fotografiar Venus junto a la ISS fue el hecho de que nadie lo había hecho antes", declaró Smadi a Space.com. "Tras darme cuenta de esto en abril de 2025, después de mi primera fotografía conjunta, me propuse superar mi propio logro", añadió.

La Estación Espacial Internacional y Venus en el momento exacto

La oportunidad se presentó el 18 de julio, y para aprovecharla, utilizó un telescopio Schmidt-Cassegrain de 23,5 centímetros (9,25 pulgadas), una cámara astronómica especializada (ZWO ASI662MC) y filtros capaces de reducir la luz ultravioleta e infrarroja. Estos filtros, en efecto, aumentan el contraste, permitiéndole distinguir objetos que normalmente quedan ocultos por el brillo del cielo.

El fotógrafo afirma que la nitidez varía mucho según la estabilidad del aire y la distancia. Foto: AJ Smadi

Si se tiene en cuenta que la Estación Espacial Internacional viaja a unos 7,5 kilómetros por segundo, se comprende fácilmente la dificultad que esto supone. La EEI cruza rápidamente el campo de visión del telescopio, mientras que Venus se encuentra a unos 135 millones de kilómetros de distancia de la estación. En realidad, los dos cuerpos no están cerca; es solo una cuestión de perspectiva, pero lograr que parezcan estarlo lado a lado es un gran logro.

Cualquiera que desee intentar algo similar, además de contar con el equipo adecuado, debe predecir con extrema precisión el momento exacto en que la EEI pasará por el fondo ocupado por el planeta y esperar que la atmósfera terrestre sea lo suficientemente estable como para no degradar la imagen.

Cabe recalcar que Smadi ya había logrado una hazaña similar en abril de 2025, cuando una fotografía previa de la EEI y Venus fue seleccionada por la NASA como la Imagen Astronómica del Día (APOD).