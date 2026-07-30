HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Un astrofotógrafo logra capturar a la Estación Espacial Internacional cerca de Venus a plena luz del día

El experto aprovechó una alineación perfecta entre la EEI y Venus, a 135 millones de kilómetros de distancia.

Venus junto a la Estación Espacial Internacional, fotografiada por AJ Smadi. Foto: AJ Smadi
Venus junto a la Estación Espacial Internacional, fotografiada por AJ Smadi. Foto: AJ Smadi
Escuchar
Resumen
Compartir

El trabajo de un astrofotógrafo dista mucho de ser fácil, especialmente al intentar capturar objetos distantes en un día despejado. Observar el cielo no solo es espectacular en noches claras. La luz solar hace invisibles casi todos los objetos celestes, un hecho que todos experimentamos cuando el cielo parece estar desprovisto de estrellas.

Sin embargo, hay quienes logran sortear estos problemas, al menos en parte, y tomar fotografías como la que les mostramos hoy. El astrofotógrafo AJ Smadi ha conseguido capturar una imagen de la Estación Espacial Internacional junto a Venus bajo un cielo completamente azul. No se trata de un fotomontaje, sino del resultado de semanas de planificación, instrumentos de alta precisión y una alineación geométrica perfecta.

"Lo que me inspiró a fotografiar Venus junto a la ISS fue el hecho de que nadie lo había hecho antes", declaró Smadi a Space.com. "Tras darme cuenta de esto en abril de 2025, después de mi primera fotografía conjunta, me propuse superar mi propio logro", añadió.

La Estación Espacial Internacional y Venus en el momento exacto

La oportunidad se presentó el 18 de julio, y para aprovecharla, utilizó un telescopio Schmidt-Cassegrain de 23,5 centímetros (9,25 pulgadas), una cámara astronómica especializada (ZWO ASI662MC) y filtros capaces de reducir la luz ultravioleta e infrarroja. Estos filtros, en efecto, aumentan el contraste, permitiéndole distinguir objetos que normalmente quedan ocultos por el brillo del cielo.

El fotógrafo afirma que la nitidez varía mucho según la estabilidad del aire y la distancia. Foto: AJ Smadi

El fotógrafo afirma que la nitidez varía mucho según la estabilidad del aire y la distancia. Foto: AJ Smadi

Si se tiene en cuenta que la Estación Espacial Internacional viaja a unos 7,5 kilómetros por segundo, se comprende fácilmente la dificultad que esto supone. La EEI cruza rápidamente el campo de visión del telescopio, mientras que Venus se encuentra a unos 135 millones de kilómetros de distancia de la estación. En realidad, los dos cuerpos no están cerca; es solo una cuestión de perspectiva, pero lograr que parezcan estarlo lado a lado es un gran logro.

Cualquiera que desee intentar algo similar, además de contar con el equipo adecuado, debe predecir con extrema precisión el momento exacto en que la EEI pasará por el fondo ocupado por el planeta y esperar que la atmósfera terrestre sea lo suficientemente estable como para no degradar la imagen.

Cabe recalcar que Smadi ya había logrado una hazaña similar en abril de 2025, cuando una fotografía previa de la EEI y Venus fue seleccionada por la NASA como la Imagen Astronómica del Día (APOD).

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Astrónomos observan a una galaxia gigante ensamblándose pieza a pieza 1.200 millones de años después del Big Bang

Astrónomos observan a una galaxia gigante ensamblándose pieza a pieza 1.200 millones de años después del Big Bang

LEER MÁS
Cae un meteorito en un dormitorio y revela química de otro mundo: su asteroide creó los ingredientes para la vida

Cae un meteorito en un dormitorio y revela química de otro mundo: su asteroide creó los ingredientes para la vida

LEER MÁS
Astrónomos detectan el azúcar de las frambuesas en el centro de la Vía Láctea que ayudaría a explicar el origen de la vida

Astrónomos detectan el azúcar de las frambuesas en el centro de la Vía Láctea que ayudaría a explicar el origen de la vida

LEER MÁS
La pieza de cobre más antigua de los Andes no estaba en Perú: hallan una máscara de 3.000 años que revela un inesperado secreto

La pieza de cobre más antigua de los Andes no estaba en Perú: hallan una máscara de 3.000 años que revela un inesperado secreto

LEER MÁS
Arqueólogos descubren tumbas de 3.000 años de antiguedad repletas de gemas y diademas de oro

Arqueólogos descubren tumbas de 3.000 años de antiguedad repletas de gemas y diademas de oro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El lugar más profundo de la Tierra que cubriría por completo al Everest: un abismo que alcanza casi 11.000 metros bajo el mar

El lugar más profundo de la Tierra que cubriría por completo al Everest: un abismo que alcanza casi 11.000 metros bajo el mar

LEER MÁS
Descubren el primer cáncer transmisible en un pez de agua dulce: células tumorales pasan de un individuo a otro

Descubren el primer cáncer transmisible en un pez de agua dulce: células tumorales pasan de un individuo a otro

LEER MÁS
El día en que el Coliseo de Roma dejó de ser arena para convertirse en escenario de combates navales: lo inundaban en 35 minutos

El día en que el Coliseo de Roma dejó de ser arena para convertirse en escenario de combates navales: lo inundaban en 35 minutos

LEER MÁS
El extraño calamar ‘alienígena’ que vive a más de 4.000 metros de profundidad

El extraño calamar ‘alienígena’ que vive a más de 4.000 metros de profundidad

LEER MÁS
Los científicos advierten una crisis inminente: el "ataúd nuclear" del Pacífico está goteando material radioactivo al océano

Los científicos advierten una crisis inminente: el "ataúd nuclear" del Pacífico está goteando material radioactivo al océano

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025