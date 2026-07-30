Ucrania todavía tiene chances, por Mirko Lauer

Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero...
Cuando Moscú no logró subyugar a Ucrania a la velocidad que había anunciado, nació la idea de que una victoria de Rusia no estaba garantizada en esa guerra. Kiev resultó un enemigo con enorme capacidad de resistir, más de cuatro años a la fecha. Moscú ha sufrido 1,4 millones de bajas (450.000 muertos), sin ganancias territoriales considerables.
Ucrania ha podido defenderse por su indoblegable nacionalismo, por el apoyo de las potencias occidentales y por ser ella misma un importante fabricante de armas. Es este último factor el que le está dando una nueva ventaja, pues Kiev está produciendo y usando drones con capacidad de penetrar profundamente en territorio ruso.
Aun así, Moscú está convencido de que puede ganar, es decir, ocupar de forma permanente los territorios que reclama, y eso mantiene a Vladimir Putin alejado de una mesa de negociaciones que lo está reclamando. La economía rusa tiene crecientes problemas, que no se condicen con el discurso triunfalista del Kremlin.
Mientras tanto, en Kiev el desgaste es evidente y, ahora último, se manifiesta en el despido del ministro de Defensa y algunos importantes generales. Pero Volodímir Zelensky sigue con éxito en sus pasadas de sombrero por Occidente, con lo cual va quedando atrás el momento en que se daba por descontada su derrota.
Fue un gran error de Putin la campaña de hostigamiento a varios países de la periferia europea; fueron agresiones disimuladas a medias que convencieron a la Unión Europea de la necesidad de armarse aún más en serio frente a Rusia. Algo que, de hecho, incluye ayudar a financiar a Ucrania a través de la OTAN para que se arme mejor.
Los drones que están haciendo la diferencia en estos días son los que fabrica Ucrania. Fire Point, la principal empresa del ramo, fabrica unos 100 misiles y miles de drones al mes. Todo lo cual se vende al exterior o se dispara en dirección de las ciudades y otros centros neurálgicos de Rusia. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto?
Es más o menos la misma pregunta que el mundo se hace frente a la guerra de Irán, que se enciende y se apaga como foco de baño público. También aquí tenemos a una gran potencia militar que anunció una victoria relámpago y rápido pasó al empantanamiento.
Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, Francia. Beca Guggenheim. Muy poco X. Cero Facebook. Cero Instagram, cero TikTok. Poemario más reciente: Chifa de Lambayeque (Lima, Personaje Secundario, 2024). Próximo poemario será la quinta edición de Sobrevivir. Acaba de reeditar el poemario Los asesinos de la Última Hora (Lima, Cepo para Nutria, 2025).