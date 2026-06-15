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‘La granja VIP Perú’, ‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Edson Pa Qué Más’: ¿cómo les fue en el rating a los programas sabatinos?

El 13 de junio marcó cambios en la televisión peruana con el final de 'La granja VIP Perú' y el debut de 'Edson Pa Qué Más' en América Televisión.

'El reventonazo de la Chola' se consolidó como líder del horario sabatino, alcanzando 11.2 puntos de rating, superando a 'La granja VIP Perú'.
'El reventonazo de la Chola' se consolidó como líder del horario sabatino, alcanzando 11.2 puntos de rating, superando a 'La granja VIP Perú'. | Fotos: difusión
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El sábado 13 de junio fue un día clave para los programas sabatinos, ya que uno se despidió de la televisión peruana ('La granja VIP Perú') y otro ingresó a la parrilla de América Televisión ('Edson Pa Qué Más'). A esos dos espacios televisivos se suman 'El Reventonazo de la Chola', 'Me caigo de la risa' y 'JB Noticias'.

El sábado 13 de junio, 'El Reventonazo de la Chola' lideró su horario con 11,2 puntos de rating, dejando al formato internacional 'Me caigo de la risa', de Latina, con 3,2 puntos. En tanto, la final de 'La granja VIP Perú', que tuvo como ganadora a Shirley Arica, hizo 4,3 puntos.

Por otro lado, Edson Dávila debutó como conductor en horario estelar con su programa 'Edson Pa Qué Más', que alcanzó 8,1 puntos de rating. En tanto, 'JB Noticias' registró solo 2,9 puntos.

Rating del sábado 13 de junio. Foto: difusión

Rating del sábado 13 de junio. Foto: difusión

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Ernesto Pimentel agradeció el respaldo del público

Ernesto Pimentel se mostró feliz por el éxito de 'El Reventonazo de la Chola', ya que, a pesar de la competencia, su programa sigue como líder en su horario y supera los dos dígitos de rating.

“Estoy muy feliz por el respaldo que el público sigue entregando al ‘Reventonazo’ y nos convierte en el programa de entretenimiento más visto los fines de semana. Esta semana tuvimos a Carlos Villagrán, el querido Kiko , que anunció que viene al Perú y la gente se ha divertido en sus casas disfrutándolo”, señaló la Chola Chabuca.

Por otro lado, Pimentel felicitó al popular ‘Giselo’ por su nuevo programa en América Televisión. “También quiero felicitar a Edson Dávila, me pone contento que haya tenido un buen debut en pantallas y que le siga yendo superbién. Seguiremos siendo una mancuerna los sábados para ser los engreídos del público, celebro su éxito”, añadió la Chola Chabuca.

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