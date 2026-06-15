Elías Montalvo corroboró el coqueteo entre Lobaton y Rossini Jr., afirmando que fueron vistos compartiendo momentos íntimos en una fiesta. | Foto: captura/Youtube

Elías Montalvo corroboró el coqueteo entre Lobaton y Rossini Jr., afirmando que fueron vistos compartiendo momentos íntimos en una fiesta. | Foto: captura/Youtube

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Desde que inició 'La granja VIP Perú', algunos participantes de la primera temporada terminaron sus relaciones amorosas, como fue el caso de Diego Chávarri con su novia Thalía Bentín, mientras que otros habrían iniciado un romance. Así lo dejaron entrever Elías Montalvo y Paul Michael en el programa 'Detrás de cámaras', conducido por Kurt Villavicencio en Panamericana Televisión.

En el mismo espacio en el que Paul Michael confirmó el fin de su relación con Pamela López, el cantante dejó entrever que pasó algo más que una amistad entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. tras la gala final de 'La granja VIP Perú', la noche del sábado 13 de junio.

¿Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besaron?

“Son hermanas, no pasa nada”, dijo Pati Lorena cuando le preguntaron qué había entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Carrillo. Sin embargo, Paul Michael dejó entrever que eso es mentira. “Yo vi varios besitos en la fiesta ah, no diré de quiénes. Solo diré: Pobre Youna”.

A las declaraciones de Paul Michael se sumaron las de Elías Montalvo. El exparticipante de 'Esto es guerra' aseguró que los hijos de Melissa Klug y Renato Rossini protagonizaron escenas románticas. “No había cámaras, pero vi unos besitos muy apasionados”, expresó. “Luego se fueron de fiesta”, añadió.

Luego, en sus redes sociales, Paul Michael sorprendió a sus fans al indicar que, al final, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. terminaron juntos. “Qué locazo lo que uno se entera en la calle. Ustedes ya lo sabían y no dicen nada”, sostuvo el cantante.