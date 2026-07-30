Juntos por el Perú evaluará sanciones disciplinarias contra el diputado Julián Pérez

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La bancada de Juntos por el Perú anunció que evaluará la adopción de sanciones internas contra el diputado Julián Pérez Mallqui, tras su detención por presunta agresión física contra una mujer. El grupo parlamentario, a través de un pronunciamiento oficial, precisó que la medida dependerá de los resultados de la investigación fiscal y del respeto al debido proceso. Pérez Mallqui, representante electo por Cusco, permanece en la comisaría de San Miguel desde la mañana de este jueves.

El comunicado de la bancada rechaza "toda forma de violencia" y remarca su compromiso con el debido proceso. Añade que seguirá de cerca el desarrollo de las diligencias y que, en el ámbito de sus competencias, definirá las medidas que correspondan conforme a sus normas internas.

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Este diario conoció que la mujer que denunció al diputado, identificada como Laura Bonilla Valerio, ejerció como su abogada en uno de sus procesos judiciales anteriores. Pérez Mallqui arrastra sentencias por lesiones culposas, violencia familiar y falsa declaración en procedimiento administrativo. En conjunto, esas condenas suman cerca de ocho años de pena privativa de libertad, aunque no todas de cumplimiento efectivo.

¿Qué dice el parte policial sobre la agresión?

La denuncia original era por violencia psicológica, no física. Bonilla Valerio llegó primero a la comisaría de San Miguel y firmó los documentos que le explicaban sus derechos como víctima. Los policías la notaron afectada, casi en shock.

La mujer pidió ir al baño porque sentía náuseas y malestar. Como se demoró, los agentes tocaron la puerta para ver si estaba bien. Ella respondió que aún se sentía mal. Cerca de las 12:20 horas, se escuchó bulla afuera de la oficina, donde Pérez Mallqui esperaba sentado.

PUEDES VER: Fujimori pide reformar normas contra el crimen organizado y el lavado de activos sin precisar los cambios

Al salir, los policías vieron al diputado dándole manotazos a Bonilla Valerio. Ella se cubrió la cara con los brazos y le preguntó "¿por qué me haces esto?". Él le respondió, en voz baja y con burla, "te vas a arrepentir de lo que estás haciendo". Después le puso el pie y le jaló del brazo. También le propuso arreglar todo con una simple constancia de retiro de hogar, porque "la prensa" lo iba a perjudicar.

El comisario a cargo vio las marcas en los brazos de la mujer y ordenó la detención del legislador. Una fiscal tomó conocimiento del caso de inmediato. Bonilla Valerio firmó el acta y contó que no era la primera vez que sufría este tipo de violencia, pero que nunca antes denunció por vergüenza. Pérez Mallqui, en cambio, no quiso firmar el documento y dejó dicho que no estaba de acuerdo con lo que ahí se relataba.