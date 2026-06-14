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Diego Chávarri confirma el fin de su relación con su novia Thalía Bentín frente a Gabriela Herrera: "Era lo correcto"

La bailarina no pudo ocultar su sorpresa cuando Diego Chávarri confirmó en plena final de 'La granja VIP Perú' que puso fin a su relación con Thalía Bentín.

Gabriela Herrera queda en shock tras conocer la separación de Diego Chávarri y su novia. Foto: composición LR/Panamericana TV
Gabriela Herrera queda en shock tras conocer la separación de Diego Chávarri y su novia. Foto: composición LR/Panamericana TV
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La gran final de 'La granja VIP Perú' dejó varios momentos que llamaron la atención de los televidentes. Uno de ellos tuvo como protagonista a Diego Chávarri, quien aprovechó la última gala del reality para confirmar públicamente que su relación sentimental con Thalía Bentín llegó a su fin. El exfutbolista hizo la confesión frente a sus compañeros de competencia y en presencia de Gabriela Herrera, con quien fue vinculado por sus declaraciones dentro del programa.

Durante la transmisión en vivo, el popular ‘Diablito’ explicó que tomó la decisión tras reflexionar durante el tiempo que permaneció fuera de la competencia. "Sí, el día que he estado afuera, he pensado mucho y creo que es lo mejor. Puse fin a mi relación de la mejor manera y creo que era lo correcto y estamos tranquilos", declaró el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

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La reacción de Gabriela Herrera tras escuchar la confesión de Diego Chávarri

La revelación de Diego Chávarri no pasó desapercibida durante la final del reality. Luego de que el exfutbolista confirmara el término de su romance con Thalía Bentín, las cámaras enfocaron a Gabriela Herrera, quien mostró un evidente gesto de sorpresa.

Ante la curiosidad de los presentadores, la bailarina fue consultada sobre las declaraciones del participante. Sin embargo, evitó profundizar en el tema y dejó claro que toda su atención estaba centrada en la competencia. "Yo estoy nerviosa por la final ahorita", respondió y prefirió no pronunciarse sobre la ruptura anunciada por su compañero.

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Diego Chávarri le deseó el triunfo a Gabriela Herrera en la final

Pese a la tensión que generó su confesión, Diego Chávarri también tuvo palabras de apoyo para la bailarina durante la gala final. El ‘Diablito’ manifestó públicamente que le gustaría verla como ganadora del programa.

"Sí me gustaría que gane Gabriela", expresó el exfutbolista ante las cámaras. Sin embargo, el desenlace del reality tomó otro rumbo. Las tres finalistas fueron Shirley Arica, Pamela López y Gabriela Herrera, pero finalmente fue la ‘Chica realidad’ quien logró imponerse gracias al respaldo del público y ganar los S/100.000.

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