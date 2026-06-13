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Bruno Pinasco sorprende al revelar que Laura Bozzo le insultó por rechazar varias veces su invitación: "¿Quién te has creído, car***?

El conductor Bruno Pinasco compartió un inesperado incidente que tuvo con Laura Bozzo cuando la presentadora no solo gozaba de gran popularidad en la televisión, sino que también imponía decisiones.

El conductor Bruno Pinasco hizo fuerte revelación sobre Laura Bozzo en entrevista para el podcast de María Pía Copello.
El conductor Bruno Pinasco hizo fuerte revelación sobre Laura Bozzo en entrevista para el podcast de María Pía Copello. | Foto: composición LR/Sin +Q Decir/Laura Bozzo
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Un inesperado episodio entre Bruno Pinasco y Laura Bozzo salió a la luz durante la entrevista que ofreció en el podcast ‘Sin +Q Decir’, liderado por María Pía Copello. El emblemático presentador de ‘Cinescape’ sorprendió al revelar que la recordada conductora, hoy instalada en México, lo enfrentó e incluso insultó en una ocasión.

Según relató, su negativa reiterada a participar en el programa de Bozzo desató la furia de la llamada 'Abogada de los Pobres', quien no dudó en gritarle y amenazarlo con echarlo del canal si no aceptaba su invitación.

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Bruno Pinasco revela incidente con Laura Bozzo

El hecho se remonta a la década de los noventa, cuando Bruno Pinasco acababa de ser contratado por América TV para reportear y Laura Bozzo no solo gozaba de gran popularidad en la señal, sino que también imponía decisiones. “Estoy hablando de los noventa, ojo. En esa época, Laura estaba en su pico máximo, era la estrella absoluta… 30 puntos de rating. Paralizaba el Perú con su programa. Era el 98, 99, por ahí. Antes de ‘Cinescape’. Lo que Laura decía, se hacía”, declaró.

En ese contexto, Pinasco recibió un llamado de la producción de Bozzo para invitarlo a participar en el espacio ‘Discotecas y Polladas’, pero se negó, explicando que desconocía ambos temas y no sería útil como panelista.

Dos semanas después, lo contactaron nuevamente para que se sumara a ‘Halloween vs. Canción Criolla’, donde lo disfrazarían. Una vez más rechazó la propuesta, esta vez porque no se sentía cómodo y temía que le colocaran un atuendo absurdo.

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A pesar de sus negativas, la producción volvió a insistir. En esa ocasión, Guillermo Guille, productor argentino de Bozzo en Perú, lo llamó directamente para convencerlo. Pinasco mantuvo su postura, siempre con cortesía y argumentos, hasta que la conversación fue interrumpida por la propia conductora, quien terminó explotando contra él. “¿Aló? ¿Tú quién te has creído que eres, car***? Tú vas a venir a mi programa. Tú haces lo que yo digo y, como no vengas, te boto”, recordó Pinasco que fueron las palabras de la presentadora.

El conductor añadió que Bozzo terminó la llamada lanzando el dispositivo electrónico. “Me maldijo, me gritó y tiró el teléfono”, agregó el hijo de ‘Rulito’ Pinasco, en medio de la sorpresa de María Pía Copello y los demás integrantes de ‘Sin +Q Decir’. Sin embargo, más allá del incidente, Pinasco cerró la anécdota con satisfacción: lo mejor de toda esa situación, contó, fue que nunca aceptó participar en el programa de Laura Bozzo.

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