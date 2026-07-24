LO FALSO:

Se ha difundido un reportaje en el que se afirma que Pedro Castillo fue liberado.

LO VERDADERO:

En el clip original, solo se informó que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima había aceptado revisar un hábeas corpus presentado por el abogado de Castillo, con el fin de solicitar su excarcelación.

Hace pocos días, en redes sociales se difundió el video de un reportaje de Canal N al que algunos usuarios añadieron una imagen de Pedro Castillo con la banda presidencial y el texto: “Lo último, sale libre Pedro Castillo”. Sin embargo, esta afirmación es falsa, pues el clip original fue sacado de contexto.

Captura del video viralizado en redes. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook y supera las 324.000 visualizaciones, 8.000 reacciones, 1.600 comentarios y 5.000 compartidos.

Uno de los posts con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una búsqueda del título del reportaje en Google permitió encontrar el video original, publicado por Canal N el 13 de julio de 2026 en su página de Facebook. En la nota, el medio informó que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima había aceptado revisar un hábeas corpus presentado por Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo, para solicitar su salida de prisión.

Sin embargo, que un juzgado acepte revisar un hábeas corpus no significa que haya ordenado la liberación de una persona. En este caso, el proceso recién debía continuar su trámite y las instituciones involucradas tenían que presentar sus argumentos antes de que se tome una decisión.

El recurso presentado por la defensa de Castillo se basaba, entre otros argumentos, en un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que cuestionó las condiciones de su detención.

Días después de la difusión del mencionado reportaje, el Poder Judicial confirmó que el expresidente continuará en prisión preventiva hasta marzo de 2027, mientras avanza la investigación en su contra por el presunto delito de organización criminal. La decisión fue tomada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que rechazó el recurso presentado por su defensa y mantuvo vigente la medida.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió falsamente que un reportaje confirmaba la salida de prisión de Pedro Castillo. Sin embargo, el contenido fue sacado de contexto: en realidad, correspondía a la admisión a trámite de un hábeas corpus presentado por su defensa, mas no a una decisión judicial que ordenara su liberación. Actualmente, el expresidente continúa en prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra.