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Susan Villanueva se pronunció sobre la vida sentimental de su padre y esta vez dirigió fuertes críticas contra Heidy Amado, actual pareja del artista. La hija de Melcochita aseguró que su molestia no responde a un rechazo personal, sino a la preocupación que le genera el entorno en el que crecerían sus hermanas menores.

La controversia surgió luego de que la familia del humorista quedara nuevamente expuesta por sus relaciones sentimentales. En medio de los cuestionamientos públicos, Susan recordó episodios delicados de su infancia y sostuvo que teme que la historia pueda repetirse con las menores.

Susan Villanueva teme por sus hermanas menores y critica a Heidy Amado

Susan Villanueva fue directa al referirse a Heidy Amado, pareja de Melcochita, y cuestionó que, según su versión, no aporte económicamente a la relación. La hija mayor del cómico afirmó que le incomoda la situación porque considera que su padre debería priorizar la estabilidad y el bienestar de sus hijas menores antes de iniciar una nueva etapa sentimental.

'No es que Heydi me caiga mal, pero no hace nada, es otra vaga. Me da rabia que mi papá no piense en mis hermanas menores', expresó. Sus palabras reflejan el malestar que existe dentro del entorno familiar por las decisiones amorosas del sonero peruano.

La hija de Melcochita también vinculó su preocupación con experiencias difíciles que, según relató, vivió durante su niñez. Susan sostuvo que su temor nace de antecedentes familiares que la marcaron profundamente y que no quiere que se repitan con sus hermanas pequeñas.

En esa línea, cuestionó que su padre continúe involucrándose sentimentalmente con nuevas parejas pese a su edad y a las tensiones familiares que han provocado esos vínculos. 'No quiero que la historia se repita con las pequeñas. Él ya tuvo sus vacilones, la pegó de marido mil veces y no funcionó; pero sale de una y se mete en otra', sentenció.

Yessenia Villanueva espera que Heidy Amado valore a Melcochita

Yessenia Villanueva, otra de las hijas de Melcochita, también se refirió al romance de su padre con Heidy Amado, aunque con un tono menos confrontacional que el de Susan Villanueva. La artista evitó intervenir directamente en las decisiones personales del humorista, pero sí expresó su deseo de que la joven valore al cómico en esta etapa de su vida.

'Sí, pues. Pero él ya está viejo para estarle diciendo qué hacer. Ya no está en edad de volver a empezar, sino de disfrutar su vida y descansar. Ojalá esta chica (Heidy) lo valore, porque hombres así hay pocos y no tiene nada que ver la edad', comentó Yessenia Villanueva.