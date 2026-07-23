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Laura Bozzo sorprendió al compartir la noticia del lamentable fallecimiento de Aparicio Napan Chumpitaz, más conocido como ‘Huaycoloro’, su recordado excamarógrafo y amigo con quien compartió gratos momentos dentro y fuera de la pantalla durante varios años en Perú.

La presentadora de televisión, hoy radicada en México, utilizó sus redes sociales no solo para informar a sus seguidores, sino también para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a Napan. En sus palabras, dejó claro que lo consideraba parte de su familia y que su partida la afecta profundamente.

Laura Bozzo confirma la muerte de ‘Huaycoloro’ y lo despide con emoción

A través de su cuenta en Instagram, Bozzo expresó su cariño y reconocimiento hacia el carismático ‘Huaycoloro’, con quien vivió innumerables e hilarantes episodios de complicidad en ‘Laura en América’, programa de América TV que marcó época en la década de 1990 y principios del 2000. “Descansa en paz, mi adorado. Tantos recuerdos, años juntos trabajando. Somos familia, te voy a extrañar muchísimo. Siempre en mi corazón. Gracias por tanto, besos hasta el cielo”, escribió.

La conductora de 74 años acompañó su mensaje con un video del emotivo reencuentro que tuvo con Napan en 2016, cuando regresó al país y se presentó en ‘Amor, amor, amor’. En las imágenes, Bozzo no pudo contener las lágrimas al abrazar intensamente a su amigo, quien correspondió con igual afecto, generando un momento que conmovió a los televidentes y seguidores de la llamada ‘Abogada de los pobres’.

Tras conocerse la noticia de la muerte de ‘Huaycoloro’, figuras del espectáculo se sumaron al pesar de Bozzo, entre ellos Rodrigo González ‘Peluchín’. Además, otros usuarios recordaron las ocurrencias y la química que mantenía con la conductora el excamarógrafo, quien siempre se mostraba dispuesto a seguir su particular humor y arrancar carcajadas al público.