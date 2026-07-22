Gisela Valcárcel revela detalles de su vida amorosa en su nuevo libro, destacando relaciones como la que tuvo con Roberto Martínez, pero omitiendo a Javier Carmona.

Gisela Valcárcel revela detalles de su vida amorosa en su nuevo libro, destacando relaciones como la que tuvo con Roberto Martínez, pero omitiendo a Javier Carmona.

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Gisela Valcárcel ha sorprendido por destapar pasajes de su vida amorosa en su nuevo libro, como la relación que tuvo con el exfutbolista Roberto Martínez. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la 'Señito' no haya recordado el romance que tuvo con el fallecido empresario Javier Carmona. Ante esa situación, Tula Rodríguez agradeció el gesto de la mamá de Ethel Pozo.

Tula Rodríguez agradece gesto de Gisela Valcárcel

Durante una reciente entrevista con Tula Rodríguez, la animadora de eventos afirmó no estar al tanto del contenido del reciente libro presentado por Gisela Valcárcel. Sin embargo, destacó la actitud de la 'Señito' al no mencionar a Javier Carmona, padre de su hija Valentina.

"No sabía del libro y no sabía de lo que me comentas. Se lo agradezco, porque todo lo que tenga que ver que a mí me ataquen, que ya estoy acostumbrada, siempre va a afectar a Valentina, que ella es una señorita ya", comentó Tula para Malvina Espectáculos.

Asimismo, Rodríguez le deseó a Gisela que le vaya bien con la venta de su libro. "Antes de saberlo, igual te decía que de todo corazón, que le vaya bien. Yo no tengo que guardar ninguna incomodidad con nadie. Al contrario", añadió la exconductora de 'Mande quien mande'.

Tula Rodríguez no descarta entrevista con Magaly Medina

Por otro lado, Tula Rodríguez contó que recibió invitaciones para asistir al podcast de Magaly Medina junto a su hija. Sin embargo, no pudo realizarse debido a que estaba enfocada en las grabaciones de una telenovela, la atención médica de Valentina y un nuevo proyecto con América Televisión.

"Ya tenía lo de América desde enero o febrero, pero yo estaba en la novela. Tenía que acabar la novela, operar a mi hija y llevarla. Le agradezco a Mariana Ramírez del Villar (productora) por esperarme. No es que no quiera, sino que ya tenía un compromiso con América", explicó la conductora de televisión.

Según Tula Rodríguez, ella no tiene ningún inconveniente con Magaly Medina. "No porque no quiera, sino porque ya tenía un compromiso con América. Y si alguna entrevista, que el podcast es independiente, igual se pasarían algunas cosas en otro canal. Entonces, no se puede. Pero no tengo ningún problema", añadió.