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Mauricio Diez Canseco reaparece soltero y revela si le molesta o no la imitación que le hace Alfredo Benavides: “Con mucho respeto”

Aunque muchos suelen sentirse ofendidos o sentir vergüenza por una imitación, Mauricio Diez Canseco indicó que tiene una gran personalidad para reírse de sí mismo y soportar las críticas.

Mauricio Diez Canseco comparte su satisfacción con las imitaciones de Alfredo Benavides, destacando su respeto y profesionalismo en la comedia. Fotos: Instagram
Mauricio Diez Canseco comparte su satisfacción con las imitaciones de Alfredo Benavides, destacando su respeto y profesionalismo en la comedia. Fotos: Instagram
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Hay diversas figuras del espectáculo que durante muchos años han sido imitados en programas cómicos. Algunos, como Paolo Guerrero, han expresado su malestar por la parodia. Sin embargo, hay otras figuras del entretenimiento como Mauricio Diez Canseco que se ha mostrado honrado con la caracterización que hace de él el comediante Alfredo Benavides.

A través de su cuenta de Instagram, Mauricio Diez Canseco ha compartido dos videos donde aparece compartiendo con su imitador Alfredo Benavides. Ambos lucen con el mismo polo y hacen una competencia de belleza. "Dicen que somos dos tajadas de pizza. ¿Será cierto?", pregunta el empresario en una de sus publicaciones.

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Mauricio Diez Canseco respalda el trabajo de Alfredo Benavides

En otro video que subió a sus redes sociales, el popular 'Brad Pizza' se luce lleno de energía y mucha personalidad, demostrando que a pesar de su reciente ruptura con Aixa Sosa, está contento y con la autoestima alta; tal como lo dice la canción 'Demasiada personalidad' del colombiano Mike Bahía.

Aunque muchos suelen sentirse ofendidos o sentir vergüenza por una imitación, Diez Canseco indicó que tiene una gran personalidad para reírse de sí mismo, soportar las críticas y respetar el trabajo de los artistas. "Alfredo es un genio y siempre me ha imitado con mucho respeto, siempre me he divertido y lo hace bien. En la vida se alcanzan los objetivos con mucha actitud, hay que creer en uno mismo", manifestó.

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Mauricio Diez Canseco y su filosofía de vida

Mauricio Diez Canseco asegura que atraviesa un buen momento en el lado empresarial, debido a que pronto abrirá su primer Rústica en Colombia. Asimismo, sostuvo que todo lo que ha logrado hasta ahora es gracias a que posee una Actitud Mental Positiva (AMP).

“En todos mis años de arduo trabajo he tenido siempre una Actitud Mental Positiva, que llamo AMP y que ha logrado que cada idea se concrete y hayamos podido crecer con los años, dar trabajo a miles de personas y ahora nos alistamos para la internacionalización", comentó el pizzero peruano.

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