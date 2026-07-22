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Mauricio Diez Canseco atraviesa una nueva etapa personal. Tras confirmar el fin de su relación con la modelo argentina Aixa Sosa, el recordado ‘Brad Pizza’ reapareció en la alfombra roja del ‘Circo de las Estrellas: La Carlota, la Reina del Pop’, en el Parque de las Leyendas, donde habló de su soltería y de los cambios que ha decidido incorporar en su vida.

El popular ‘pizzero’ no solo explicó el vínculo de su ex Dailyn Curbelo con su ruptura, también sorprendió al revelar que se sometió a un tratamiento de testosterona conocido como ‘rejuvchip’, al mismo estilo de Carlos Alcántara, con el que asegura sentirse más vital y con energía renovada.

La separación con Aixa Sosa

Diez Canseco reconoció que el distanciamiento con la ‘Chica Dorada’ argentina se produjo tras un reportaje en el que apareció junto a Daylin Curbelo y sus hijos, situación que habría generado incomodidad en su pareja. “Estoy soltero ahorita, nos hemos dado un tiempo con Aixa”, declaró en entrevista con Trome, confirmando que la relación quedó en pausa.

Sobre el motivo de la ruptura, añadió: “La entiendo (a Aixa) porque hubo un reportaje con Daylin en mi casa con nuestros hijos y ahí se malinterpretaron las cosas, pero tú sabes que los niños necesitan del cariño de su papá”.

Consultado sobre la posibilidad de retomar la relación con la cantante cubana, Mauricio fue directo al señalar que las probabilidades son mínimas. Con respeto y afecto hacia su expareja, dejó claro que hoy su vida sigue otro rumbo. “Somos amigos. Tuvimos una linda relación hace 15 años. La admiro, la respeto y le tengo un gran cariño, pero está bien difícil de volver. Ella está recontraenamorada de sus hijos y yo estoy disfrutando de mi soltería”, declaró.

Fue entonces cuando el empresario sorprendió al revelar que se sometió a un tratamiento de testosterona que, según él, lo mantiene con energía y vitalidad. “Sí. La otra vez me estuvieron comparando con ‘Machín’ (Carlos Alcántara) porque tenemos la misma edad y el mismo chip de testosterona, que nos ayuda mucho. Me va muy bien. Antes utilizaba la pastilla azul, que es algo normal, pero ahora me siento rejuvenecido, más chibolo, joven y con más energía. Me levanto temprano, hago mis ejercicios para los músculos y me siento en mi mejor momento. Me está gustando mucho estar soltero ahora”, confesó.