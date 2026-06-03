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'La Granja VIP Perú' entra en su etapa más decisiva con la llegada de las semifinales del reality de convivencia que conduce Ethel Pozo por Panamericana Televisión. Tras varias semanas de competencia, estrategias, enfrentamientos y alianzas entre los integrantes del denominado Team Víboras y Team Real, solo ocho participantes continúan en carrera por alcanzar la gran final y luchar por el premio de S/100.000.

La producción anunció una doble eliminación que reducirá el grupo de competidores a solo seis finalistas. El primer eliminado será definido este miércoles 3 de junio mediante la votación del público, mientras que una segunda eliminación se realizará el sábado 6 de junio. De esta manera, los granjeros afrontan una de las semanas más importantes de toda la temporada, en la que cada voto será clave para definir quiénes continúan en competencia.

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'La granja VIP Perú'. Foto: Instagram

¿Quiénes son los nominados en la semifinal de 'La Granja VIP Perú'?

La última eliminada del programa fue Pati Lorena, quien dejó la competencia en una instancia crucial. Como parte de la dinámica del reality, la exconcursante tuvo la responsabilidad de elegir a dos granjeros para competir por el puesto de capataz, cargo que terminó ganando Shirley Arica, quien obtuvo inmunidad para no ser eliminada.

Tras la asamblea realizada el martes, cada integrante emitió votos para elegir a dos nominados. Como resultado, los cuatro participantes con mayor cantidad de votos quedaron sentenciados y deberán enfrentar la decisión del público. Los nominados de esta semana son:

Samahara Lobatón Paul Michael Gabriela Herrera Mónica Torres

¿A qué hora y dónde ver la semifinal de 'La Granja VIP Perú'?

La gala de eliminación se transmitirá este miércoles 3 de junio desde las 7:00 p. m. a través de la señal de Panamericana Televisión. Durante el programa se conocerá cuál de los cuatro nominados abandona la competencia a solo días de la gran final.

Posteriormente, el sábado 6 de junio se desarrollará una nueva semana de nominaciones y eliminación. Las emisiones sabatinas del reality están programadas para las 8:00 p.m., horario en el que se definirá quiénes logran mantenerse en carrera rumbo a la gran final de 'La Granja VIP Perú'.

Cabe señalar que en esta etapa del programa ya no existirán peones, por lo que todos los participantes tendrán las mismas condiciones dentro de la competencia. Asimismo, el sistema de nominación continuará siendo el mismo: cada concursante votará por dos compañeros y los cuatro más votados pasarán automáticamente a la placa de sentencia.

¿Cómo votar por los nominados y salvarlos de la eliminación?

Las votaciones del público ya se encuentran habilitadas para que los seguidores del reality puedan apoyar a su participante favorito y ayudarlo a continuar en competencia. El sistema de votación se realiza en la plataforma oficial del programa. Para votar, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de votaciones de 'La Granja VIP Perú'.

Registrarse con sus datos personales si aún no cuentan con una cuenta activa.

Iniciar sesión con su usuario y contraseña.

Buscar a su participante favorito dentro de la lista de nominados.

Emitir su voto para apoyarlo y evitar su eliminación.

Tras la eliminación del miércoles, quedarán siete participantes en competencia y el proceso volverá a repetirse para definir al segundo eliminado de la semana. Las nuevas votaciones permanecerán abiertas desde el sábado 6 hasta el viernes 13 de junio, periodo en el que el público tendrá la última palabra para elegir a los seis finalistas que seguirán luchando por el premio mayor.