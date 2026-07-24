Es falso que este video muestre la supuesta excarcelación de Pedro Castillo: en realidad, corresponde a su visita a Cajamarca durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022

LO FALSO:

Se ha difundido un video que muestra la reciente liberación del expresidente Pedro Castillo.

LO VERDADERO:

Actualmente, Castillo continúa con prisión preventiva.

Una búsqueda inversa permitió encontrar que el clip viral fue grabado en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, luego de que Castillo acudiera a Cajamarca para votar.

Recientemente, en redes sociales se difundió un video en el que se observa al expresidente Pedro Castillo caminando junto a personal de la Policía Nacional del Perú (PNP). La publicación fue acompañada de mensajes que afirmaban que él había recuperado su libertad. Sin embargo, esto es falso.

Captura del video viralizado en redes. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook y supera las 162.000 visualizaciones, 4.200 reacciones, 628 comentarios y 633 compartidos.

Uno de los posts con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, la situación judicial no ha cambiado. Días antes del cierre de esta nota, el Poder Judicial confirmó la prolongación de la prisión preventiva contra Castillo por 12 meses adicionales, por lo que continuará recluido hasta marzo de 2027. La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundado el recurso de apelación presentado por su defensa y ratificó la medida en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de organización criminal.

En segundo lugar, una búsqueda inversa con Google Lens permitió identificar que el video viralizado, en realidad, corresponde a la visita de Castillo a Tacabamba, en la provincia de Chota, región Cajamarca, durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022. El entonces presidente acudió a su local de votación para ejercer su derecho al sufragio, acompañado por personal de seguridad, y luego recorrió algunas calles de la ciudad.

Video original data de octubre de 2022. Foto: YouTube Presidencia de la República del Perú

En otras palabras, aunque el video es real, fue sacado de contexto: no guarda relación con una supuesta liberación reciente de Castillo.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido la afirmación de que Pedro Castillo fue recientemente excarcelado a partir de un video en el que se le observa junto a efectivos de la PNP. Sin embargo, es falsa: el expresidente continúa en prisión preventiva y, además, el material no corresponde a una salida del penal, sino a un registro de 2022 durante las Elecciones Regionales y Municipales, luego de haber acudido a Cajamarca a ejercer su derecho al voto.