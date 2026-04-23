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Laura Pausini causa furor en concierto de Colombia al invitar al escenario a Gian Marco y cantar juntos 'Hoy': "Fue un honor"

Uno de los momentos más destacados del concierto de Laura Pausini en Colombia. La cantante italiana reveló la importancia que tiene 'Hoy' en su vida y le expresó profundo agradecimiento a Gian Marco.

Concierto de Laura Pausini en Colombia se realizó el 22 de abril.
Concierto de Laura Pausini en Colombia se realizó el 22 de abril. | Foto: composición LR/Laura Pausini

Bogotá vivió una noche inolvidable con la presentación de Laura Pausini en el marco de su 'Yo Canto World Tour' tras la multitudinaria fecha en Perú. La italiana, que recorre Latinoamérica con un repertorio que combina sus grandes éxitos y versiones de clásicos de otros artistas hispanohablantes, sorprendió al público con un gesto que desató la ovación general.

En medio de un espectáculo cargado de emoción, Pausini invitó al escenario al cantautor peruano Gian Marco, con quien compartió uno de los momentos más íntimos de la velada. La interpretación conjunta de 'Hoy' se convirtió en un punto alto del concierto y en un recuerdo imborrable para los asistentes.

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La sorpresa de Gian Marco en concierto de Laura Pausini en Bogotá

El ingreso de Gian Marco tomó por sorpresa a los asistentes, que no esperaban verlo como invitado, aunque actualmente se encuentra en Colombia como jurado del reality 'A otro nivel'. Pausini recibió con entusiasmo al cantautor peruano y pidió al público ponerse de pie para aplaudirlo antes de iniciar la interpretación de 'Hoy', creada por él.

Tras la emotiva actuación, Laura confesó que 'Hoy' es la canción más personal de su último disco —el álbum de covers 'Yo canto 2'—, pues sonaba en el hospital cuando nació su hija. “Cuando mi hija nació, en el hospital yo preparé una lista de canciones y, cuando empezó ‘Hoy’, ella vio la luz, yo le vi sus ojos, ella vio los míos por primera vez en nuestra vida con tu canción. Eso es imposible de olvidar; serás, para siempre, una de las canciones más importantes de mi vida”, manifestó.

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Laura Pausini dedica mensaje a Gian Marco tras concierto

Horas después, Pausini compartió en su cuenta de X un video del momento y escribió un mensaje cargado de emoción. Además de reiterar la importancia que tiene ‘Hoy’ en su vida y en la de su pequeña hija al ser el tema que sonaba cuando ambas encontraron sus miradas por primera vez, la italiana agregó: “Anoche, en Bogotá, fue un honor poderla cantar a tu lado, y créeme, me ha conmovido tanto… tanto que no te puedes imaginar lo que sentí en mi corazón. Gracias por tu presencia, por tu alma buena, por tu paz, tu amistad y tu talento. Gracias”.

La artista de 51 años cerró su mensaje con una promesa de amistad y cercanía hacia Gian Marco: “Hasta pronto. Ya sabes que aquí estoy siempre para ti”. Sus palabras fueron replicadas por miles de seguidores, que celebraron la unión de dos referentes de la música en español.

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