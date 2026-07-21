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Martín Vizcarra continuará en prisión: PJ rechaza demanda de habeas corpus por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

La Sala Constitucional concluyó que el habeas corpus presentado en diciembre de 2025 era improcedente porque no se había cumplido con el requisito de firmeza.

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El expresidente Martín Vizcarra continuará en prisión por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua debido a que la Primera Sala Constitucional de Lima declaró improcedente una demanda de habeas corpus que buscaba suspender la ejecución provisional de su sentencia de 14 años por el delito de cohecho pasivo propio.

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La Sala Constitucional concluyó que el habeas corpus presentado en diciembre de 2025 por el ciudadano Mario Chávez era improcedente, debido a que no se había cumplido con el requisito de firmeza, pues cuando se interpuso, la justicia penal ordinaria aún no resolvía el pedido de suspensión de la condena.

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Debido a que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ya adoptó una resolución definitiva sobre el caso, el colegiado precisó que la defensa del exmandatario se encuentra facultada para interponer un nuevo habeas corpus si así lo estima conveniente.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces superiores Luciano Cueva, David Suárez e Iván Cabrera. Por su parte, los magistrados Andrés Tapia y Oswaldo Ordóñez se mostraron a favor de confirmar el fallo inicial de la jueza Rabines, quien había invalidado una decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que rechazó el pedido de la defensa para que el exmandatario permaneciera en libertad mientras se resolvía la apelación principal.

Por otro lado, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programó para el próximo jueves 20 de agosto, a las 11.00 a. m., la audiencia virtual en la que se evaluará el recurso que busca anular la sentencia contra Vizcarra.

Condena por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dictó la sentencia. Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión efectiva por el delito de corrupción (cohecho). Además, se le prohíbe ejercer cargos públicos por 9 años y también se le impuso el pago de 730 días multa.

El tribunal determinó que exigió el 2% del contrato a Obrainsa, de más de 80 millones de soles, y los S/1.3 millones para el hospital. Aunque la Fiscalía pidió 15 años, 9 por el hospital y 6 por Lomas de Ilo, los jueces redujeron la pena a 14 años.

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