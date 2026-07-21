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Ezio Oliva se defiende de fuertes críticas por alentar por la selección de España en el Mundial 2026: “Uno apoya a quien quiere”

El cantante peruano, que vive en España, insta a dejar de lado el hate y a reflexionar sobre la importancia de apoyar a quienes realmente lo necesitan en lugar de pelear por un partido de fútbol.


Ezio Oliva se convierte en tema de controversia tras apoyar a la selección española en la final del Mundial 2026. La elección generó tanto aplausos como críticas entre los peruanos. Foto: Instagram
Ezio Oliva se convierte en tema de controversia tras apoyar a la selección española en la final del Mundial 2026. La elección generó tanto aplausos como críticas entre los peruanos. Foto: Instagram
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El domingo 19 de julio se jugó la gran final del Mundial 2026 en Estados Unidos y el mundo se dividió. Mientras miles de peruanos esperaban que campeonara la selección argentina, otros expresaron sus deseos de que España consiguiera su segunda estrella dorada. Al final, el equipo europeo ganó y uno de los más felices fue el cantante Ezio Oliva, quien radica en España desde hace unos meses.

El hecho de que Ezio Oliva haya expresado públicamente su apoyo por la selección española le trajo algunos aplausos, pero también una ola de críticas. Al respecto, el intérprete peruano manifestó que el Mundial 2026 ya acabó y que hay otras cosas por las que nos deberíamos preocupar.

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Ezio Oliva pide que pare el ‘hate’

A través de sus redes sociales, Ezio Oliva manifestó que en los últimos días ha recibido cuestionamientos por parte de muchos peruanos, quienes lo criticaban por apoyar a la selección española, si él es latinoamericano. Asimismo, aseguró que la vida no cambiará, ni para él ni para el resto.

“En realidad, cada uno apoya a quien quiere, a quien le provoca. Voy a ser muy crudo con lo que les voy a decir. Para mí, es solo un partido de fútbol y les prometo de verdad que hoy que ya pasó el Mundial, tu vida va a ser igual. Tu vida no ha cambiado en nada. Y la mía tampoco. Dejemos de pelearnos y muchas veces hasta de insultar por cosas que realmente no son tan importantes”, manifestó el martes 21 de julio.

Finalmente, Ezio Oliva instó a los peruanos a enfocarse en cosas que realmente valgan la pena, como el apoyo que se debería hacer a nuestros compatriotas de Chupaca que lo han perdido todo tras el sismo de 5.1. “Hay peruanos que nos necesitan, quiero mostrarles cuáles son las formas y los canales para ayudar. En vez de estar pensando a quién apoyaste en el Mundial y esas tonterías, qué les parece si nos ponemos a ayudar a nuestros hermanos de Junín”, añadió.

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